Sarawat e Tuwaiq, l’Arabia Saudita si prepara alla consegna di 12 navi da guerra

L’obiettivo è ambizioso: dotare l’Arabia Saudita di una forza navale moderna, equipaggiata con sistemi di combattimento all’avanguardia, caratterizzata un’elevata efficienza operativa e con personale qualificato. È questo il cuore del programma di sviluppo del ministero della Difesa saudita, lanciato dal principe ereditario Mohammed bin Salman nel 2018 e modificato di recente.

Il programma

Il dicastero lo definisce il programma “completo”, con una struttura di governance capace di “ottimizzare la spesa, modernizzare gli armamenti, sviluppare una superiorità operativa congiunta, rafforzare il morale e localizzare le industrie militari”. Uno degli assi principali è il potenziamento delle Forze Navali Reali Saudite, incaricate di “salvaguardare le estese cose del Regno sul Mar Rosso e sul Golfo Persico, di mettere in sicurezza i corridoi marittimi e proteggere gli asset cruciali” per il Paese. I pilastri sono due: i progetti “Sarawat” e “Tuwaiq”. Insieme, spiegano ancora dal ministero della Difesa, contribuiscono a “una modernizzazione qualitativa, al trasferimento di tecnologia, alla localizzazione dell’industria di difesa nazionale, alla formazione della forza lavoro e all’espansione delle infrastrutture delle basi navali, in diretto allineamento con gli obiettivi della Saudi Vision 2030”.

Il progetto Sarawat

Sarawat è il progetto dedicato al rinnovamento della componente navale di superficie attraverso un sistema integrato di unità da combattimento, tecnologie e supporto logistico. Il programma prevede la consegna di otto corvette classe Avante 2200. La prima fase ha compreso la costruzione di cinque navi — HMS Al Jubail, HMS Al Diriyah, HMS Hail, HMS Jazan e HMS Unayzah — abbinata all’addestramento degli equipaggi tramite simulatori e prove in mare, strutture di test a terra e un pacchetto di supporto completo. La seconda riguarda la realizzazione di HMS Al Madinah, HMS NEOM e HMS AlUla, un pacchetto logistico integrato, una formazione specializzata per oltre 100 ingegneri sauditi e la localizzazione in patria dell’assemblaggio. “Tutte le corvette – aggiungono – sono dotate di avanzati moduli di combattimento multidimensionali per contrastare minacce aeree, di superficie e subacquee, oltre a sistemi di guerra elettronica per mettere in sicurezza le rotte marittime vitali”.

Il progetto Tuwaiq

Parallelamente, Riad sta portando avanti “Tuwaiq”. L’iniziativa punta ad ampliare la prontezza della flotta e dell’infrastruttura navale, e comporta la costruzione di altre quattro navi da guerra di superficie multiruolo: HMS King Saud, HMS King Fahd, HMS King Abdullah e HMS King Salman. Non solo. Il progetto comprende anche l’ampliamento della base navale Re Abdulaziz a Jubail, l’installazione di centri avanzati di manutenzione e addestramento con simulatori, e l’erogazione di una formazione tecnica ed operativa completa per gli equipaggi. Senza dimenticare la stretta collaborazione con gli Stati Uniti: “Eseguito insieme a Lockheed Martin e Fincantieri, sotto il coordinamento della Gami, il piano si concentra sul trasferimento tecnologico, sulla localizzazione della costruzione navale, sullo sviluppo dei contenuti locali e sulla creazione di posti di lavoro tecnici ad alto valore aggiunto per i quadri nazionali”, concludono. Nel loro insieme Sarawat e Tuwaig “dimostrano una tabella di marcia strategica unificata che integra la localizzazione della produzione per la difesa, sistemi d’arma avanzati, partnership globali e la modernizzazione delle infrastrutture per garantire una forza navale capace e sostenibile ai sensi della Saudi Vision 2030”.