Da maxi-chiatta a bacino per la manutenzione navale. È la storia della Miss Nora, attesa a Taranto tra il 25 e il 26 novembre per iniziare una seconda vita. “Colmerà un vuoto storico sul territorio”, hanno annunciato da Confindustria evidenziando le ricadute attese per la nautica da diporto, la marina mercantile e le flotte dei Corpi dello Stato.

L’unità è lunga 130 metri e larga 40. Condizioni meteo-marine permettendo, si prepara ad attraversare il canale navigabile del Ponte girevole per raggiungere il cantiere SGM, nell’area degli ex Cantieri Tosi. Qui, come annunciato dall’associazione degli Industriali, sarà riconvertita presto in un bacino semi-sommergibile per la manutenzione delle navi. I dettagli dell’operazione sono noti. La chiatta avrà una capacità di sollevamento compresa tra 15mila e 17mila tonnellate e potrà trasportare carichi fino a circa 22mila tonnellate. Potrà accogliere yacht e imbarcazioni commerciali, ma anche unità della Marina Militare, della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. “Taranto potrà così trattenere e attrarre i flussi della nautica nei propri mari”, rilevano ancora da Confindustria, con benefici attesi per officine, strutture ricettive e attività dell’indotto.

L’investimento si inserisce nel percorso di rilancio degli ex Cantieri Tosi guidato dall’amministratore di SGM, Maurizio Abbatematteo. L’azienda è già impegnata nella costruzione di sovrastrutture per navi militari commissionate da Fincantieri: dopo la consegna della prima unità, ha ottenuto altre tre commesse. Tra i lavori realizzati figurano anche tre yacht per Benetti e barcaporta per gli arsenali di Taranto e La Spezia. Confindustria segnala infine un possibile impiego della chiatta durante futuri interventi sul Ponte Girevole, come supporto alle operazioni di manutenzione o, in caso di necessità, come collegamento galleggiante temporaneo tra Città Vecchia e Borgo.