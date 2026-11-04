Un sistema di difesa dentro un container: ecco il progetto di Mbda e Terma

Un sistema di difesa aerea dentro a un container. È l’idea sviluppata da Mbda e Terma, potenzialmente schierabile sia in mare sia a terra. “Di fronte alla continua evoluzione delle minacce, come missili da crociera e droni, la necessità di sistemi di difesa modulari e rapidamente schierabili è diventata cruciale per tutte le operazioni in acqua e sempre più per gli asset e le operazioni costiere”, spiegano le due società.

Il progetto Spimm (Self Protection Integrated Mistral 3 Module) offre una capacità di difesa completa. La soluzione racchiude in un modulo all’interno di un contenitore il sistema d’arma SIMBAD-RC4 di Mbda, basato sul missile Mistral 3, sensori avanzati di rilevamento delle minacce e un sistema di gestione del combattimento (CMS). L’intera architettura è governata da un avanzato sistema C2 di Terma, che unisce i dati del tracciamento in un’unica situazione tattica. “Questo consente all’equipaggio di comprendere lo scenario, assumere decisioni tempestive e orchestrare una risposta efficace, riducendo la dipendenza dai sistemi della piattaforma ospitante”, osservano ancora.

Richiedendo esclusivamente il collegamento all’alimentazione elettrica, il sistema può essere schierato rapidamente a bordo di navi prive di sistemi di combattimento. Inoltre, grazie alla sua configurazione, si può facilmente trasferire da una zona all’altra. Anche su asset offshore, come piattaforme petrolifere, postazioni costiere, porti, basi navali e siti industriali. La protezione offerta, infatti, è praticamente completa: dai missili di crociera ai droni, da velivoli ed elicotteri a battelli pneumatici a cinghia rigida.

L’amministratore delegato di Mbda Jean-Brice Dumont ha descritto il progetto come il risultato di un impegno condiviso “nell’offrire un approccio più agile alla protezione delle forze, così da rispondere a minacce in rapida evoluzione”. In un momento in cui la sicurezza in Europa è sottoposta a una crescente pressione, c’è bisogno di “fornire nuove capacità in modo rapido e affidabile” ha aggiunto il direttore operativo di Terma Hallberg Thygesen.