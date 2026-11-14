Il mare ritrovato di Giuseppe Rivaroli al Best: svelati undici bozzetti dell’artista

Il mare e il lavoro raccontati da Giuseppe Rivaroli incontrano il futuro della blue economy. Nell’ambito del “BEST – The Blue Economy Summit & Trade Show”, in programma dal 16 al 19 novembre 2026 al Padiglione Blu – Jean Nouvel del Waterfront di Levante di Genova, saranno presentati per la prima volta al pubblico undici bozzetti ritrovati dell’artista, realizzati tra il 1927 e il 1928 per gli affreschi del Palazzo della Marina a Roma.

Il nuovo appuntamento biennale internazionale dedicato all’economia del mare, organizzato da Blue Media, riunirà imprese, istituzioni e mondo della ricerca per quattro giornate di incontri, convegni e attività espositive. In questo contesto, l’esposizione porterà uno sguardo sulla memoria artistica e umana del mondo marittimo. Si intitolerà “Mediterraneo, il mare, il lavoro, l’uomo”, è promossa da Federlogistica e Federlogistica Service, che ha acquisito le opere e promosso il restauro.

«Questi bozzetti restituiscono una testimonianza della cultura marittima italiana e della centralità del lavoro nella storia dei porti. Presentarli a Genova significa riconsegnare questa memoria a una comunità che ne custodisce ancora i valori», afferma Luigi Merlo, presidente onorario di Federlogistica. I fogli raccontano, infatti, il mondo marittimo attraverso i suoi protagonisti: uomini, gesti e mestieri che Rivaroli traduce in un linguaggio fortemente allegorico. La forza delle mani, il rigore dei corpi e la coralità delle scene restituiscono un’immagine del lavoro che unisce fatica, dignità e appartenenza.

Formatosi all’Accademia di Brera e successivamente a quella di Parma, Rivaroli sviluppò una ricerca personale nella quale la figura umana occupa un ruolo centrale. I disegni esposti permettono di avvicinarsi al processo creativo degli affreschi destinati al Palazzo della Marina, progettato dall’architetto Giulio Magni per ospitare il Ministero della Marina.

La presentazione a Genova mette in dialogo queste opere con una città nella quale il rapporto tra porto, lavoro e comunità continua a essere parte essenziale dell’identità collettiva. Il contesto del BEST offre inoltre l’occasione per accostare la memoria del mondo marittimo alle trasformazioni della logistica contemporanea. «Federlogistica Service ha scelto di acquisire queste opere e sostenerne il restauro perché non andasse dispersa una testimonianza importante del lavoro marittimo. Portarle al BEST significa metterle in dialogo con le imprese e con le persone che oggi operano nella blue economy», dichiara Davide Falteri, presidente di Federlogistica.

L’inaugurazione è prevista lunedì 16 novembre, dalle 19.30 alle 20. La mostra sarà poi visitabile al piano ammezzato del Padiglione Jean Nouvel il 17, 18 e 19 novembre, dalle 9 alle 18, con ingresso libero. Federlogistica e Federlogistica Service ringraziano la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria e, in particolare, il soprintendente Vincenzo Tiné, Annarita Bruno e Caterina Olcese, che hanno seguito il percorso del restauro e la movimentazione delle opere. Un ringraziamento le due associazioni lo hanno voluto fare anche al Museo del Mare di Genova che ha ospitato i bozzetti. “Si ringraziano inoltre la restauratrice Emanuela Spera, per il recupero dei disegni, e la curatrice della mostra Manuela Boni, che ha seguito il progetto e curato l’organizzazione e l’allestimento, accompagnando il percorso dall’acquisizione delle opere al restauro”, hanno concluso.