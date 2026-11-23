Msc ha preso in consegna la nuova portacontainer Msc Marianna D XVI, unità da 16.196 teu a doppia alimentazione a gas naturale liquefatto. La nave è stata battezzata e consegnata dal cantiere CSSC Tianjin Shipbuilding (gruppo Dalian Shipbuilding Industry Corporation – CSSC), in collaborazione con China Shipbuilding Trading, con ben 135 giorni di anticipo rispetto alla data contrattuale.​

Costruita per Minsheng Financial Leasing e noleggiata a Msc, la unità misura 366 metri di lunghezza e 51 metri di larghezza, con portata lorda di circa 170.500 tonnellate. È equipaggiata con motore WinGD da circa 48.000 kW (velocità massima 22 nodi), serbatoi Gnl da 13.000 metri cubi e capacità elettrica per fino a 1.800 container refrigerati. Il progetto, realizzativo da Maric, integra tecnologie di risparmio energetico e riduzione della resistenza idrodinamica, abbattendo consumi ed emissioni di ossidi di zolfo, ossidi di azoto e anidride carbonica, in conformità con gli standard IMO Tier III.​

Il cantiere ha ridotto di 76 giorni il ciclo di costruzione chiave rispetto allo standard e ha stabilito un nuovo record per la fase di costruzione subacquea. La consegna è avvenuta lo stesso giorno di quella di una petroliera da 307.000 dwt per CIDO Shipping. La Marianna D XVI, battente bandiera liberiana (Imo 9947160), debutterà sul servizio Albatros che collega Asia e Nord Europa, rafforzando la flotta Msc orientata alle unità dual-fuel.​