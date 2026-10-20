Napoli si prepara alla Shipping Week: “Via al confronto sul settore marittimo internazionale”

Rafforzare il ruolo del porto nello sviluppo economico del territorio. Integrare le attività marittime con la vita della città. E valorizzare le opportunità offerte dall’innovazione e dalla trasformazione della blue economy. Sono tre gli obiettivi di Napoli, che si prepara a ospitare la settimana edizione della Naples Shipping Week. Sette giorni, dal 26 ottobre all’1 novembre, nel quale istituzioni, imprese, università e centri di ricerca di confronteranno sul futuro dello shipping.

Il programma

L’elenco degli argomenti che saranno sviscerati è lunghissimo: dalle nuove opportunità professionali offerte dall’economia del mare all’innovazione tecnologica, dalla competitività dei porti al contributo offerto dalle nuove generazioni. Il primo appuntamento da segnare in rosso sul calendario è un Focus Group tecnico dedicato al ruolo strategico del porto di Napoli per lo sviluppo economico del Mezzogiorno e per il posizionamento dell’Italia nel Mediterraneo. Organizzato da SRM e The International Propeller Clubs – Port of Naples e promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, l’incontro approfondirà le prospettive di crescita del porto, gli investimenti e le trasformazioni della portualità e della logistica internazionale, con uno sguardo ai nuovi equilibri del trasporto marittimo e all’evoluzione delle rotte nel Mediterraneo.

«Ospitare l’apertura della Naples Shipping Week nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale è per noi motivo di orgoglio e, insieme, un’assunzione di responsabilità», spiega il presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, Eliseo Cuccaro, prima dell’incalzare della presentazione degli eventi. Il programma, infatti, è fitto. Prosegue con il convegno “Le procedure di gara nel sistema portuale” e con l’incontro “Scienza e Shipping”, prima di addentrarsi nella settimana. Il 27 ottobre tocca a “Donne e mare: una storia che guarda al futuro”. Il giorno dopo è in programma la visita al cantiere Team Village dell’America’s Cup, mentre il 29 e 30 ci sarà spazio per “Blue Connect”.

«La Naples Shipping Week rappresenta un’importante occasione di confronto sulle sfide e sulle prospettive del settore marittimo internazionale, chiamato ad affrontare profonde trasformazioni tecnologiche, economiche e ambientali», chiosa l’ammiraglio Giuseppe Aulicino, direttore marittimo della Campania e comandante del porto di Napoli. Per Umberto Masucci, presidente dell’International Propeller Club Italia, la kermesse è invece «il risultato di un grande lavoro di squadra: è stato costruito un palinsesto di oltre 40 eventi per riaffermare la centralità di Napoli nel panorama dello shipping e il ruolo strategico del suo sistema portuale per lo sviluppo del territorio e la competitività del Paese».