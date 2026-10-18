Fincantieri a Washington, la Fondazione degli italo-americani premia Folgiero

In occasione del Gala per il 51° anniversario della National Italian American Foundation (Niaf), svoltosi a Washington, Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha ricevuto il Niaf Dea Roma Special Achievement Award for Outstanding Leadership in Maritime Industry, assegnato per la prima volta a una personalità del settore marittimo per la leadership e i risultati conseguiti a livello internazionale.

Nelle motivazioni, la Niaf ha sottolineato come, sotto la guida di Folgiero, «Fincantieri abbia consolidato il proprio ruolo di primo gruppo cantieristico europeo e tra i più innovativi al mondo», definendolo «una testimonianza dell’eccellenza ingegneristica italiana, della visione industriale e della forza del Made in Italy sulla scena mondiale».

La Fondazione ha inoltre evidenziato il valore del Gruppo per la comunità italoamericana, che vi riconosce «motivo di profondo orgoglio», e l’impegno di Folgiero nel consolidare i legami tra Italia e Stati Uniti attraverso partnership strategiche e obiettivi industriali condivisi. La sua leadership, si legge nella motivazione, «incarna i valori che la NIAF è nata per promuovere e celebrare».

Il premio valorizza il percorso di Folgiero alla guida di Fincantieri, iniziato nel maggio 2022, nel segno del rafforzamento del posizionamento internazionale del Gruppo e dello sviluppo di nuove opportunità e competenze del settore.

Il riconoscimento assegnato a Folgiero si inserisce nel quadro dei rapporti industriali tra Fincantieri e gli Stati Uniti, dove il Gruppo è presente attraverso la controllata Fincantieri Marine Group. La società gestisce quattro cantieri, tre in Wisconsin e uno in Florida, per un numero di circa 3.000 impiegati complessivi.

In quasi vent’anni di attività negli Stati Uniti, Fincantieri ha investito oltre 800 milioni di dollari nei propri cantieri, sviluppando anche una partnership industriale con la US Navy, consolidando la propria presenza nel settore della cantieristica navale statunitense.

Tra gli altri premiati al Gala erano presenti Sebastian Maniscalco, comico e attore, per l’intrattenimento; Anthony Capuano, presidente e amministratore delegato di Marriott International, per il settore dell’hospitality; Pamela Wright, alla guida della National Society Daughters of the American Revolution dal 2022 al 2025, per la leadership civica, e John Bentivegna, Chief Master Sergeant della United States Space Force, insignito del Niaf Fiorello La Guardia Award.