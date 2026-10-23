Paolo Moretti nominato amministratore delegato di Rina

Salerno: "Avviamo un nuovo ciclo di sviluppo". Giosuè Vezzuto alla guida di Rina Services

Paolo Moretti

Ultimo aggiornamento 23 ottobre 2026 - 13:30

Il nuovo consiglio d’amministrazione di Rina ha conferito a Paolo Moretti, già direttore generale, l’incarico di amministratore delegato del gruppo.

Il manager succede a Carlo Luzzatto, che è stato amministratore delegato della società dal dicembre 2023, a cui il Cda esprime un sincero ringraziamento per l’impegno profuso nello sviluppo dell’azienda. Ugo Salerno mantiene la carica di presidente esecutivo con deleghe alla comunicazione e alle relazioni istituzionali.

Il cambio al vertice rappresenta un ulteriore passaggio evolutivo per Rina, in piena coerenza con il percorso di crescita condiviso con gli azionisti Registro Italiano Navale e Fondo Italiano d’Investimento. Il consiglio di amministrazione di Rina è ora così composto: Barbara Caputo, Marco Cecconi, Nazareno Cerni, Simonetta Di Pippo, Guido Figliola, Roberto Martinoli, Paolo Moretti, Paolo Pierantoni e Ugo Salerno.

Nel nuovo assetto organizzativo, Giosuè Vezzuto ha assunto il ruolo di amministratore delegato di Rina Services, società del gruppo attiva nei settori marine e della certificazione, succedendo a Paolo Moretti. “Abbiamo compiuto un percorso di crescita straordinario, che ci ha portato a più che raddoppiare il fatturato negli ultimi cinque anni fino a superare ampiamente un miliardo di euro di ricavi”, afferma Ugo Salerno. “Oggi – aggiunge – avviamo un nuovo ciclo con l’obiettivo di imprimere un’ulteriore accelerazione al nostro sviluppo”.

“Ho vissuto in Rina gran parte del mio percorso professionale e conosco il valore dei colleghi e la capacità dell’azienda di evolvere e di anticipare i cambiamenti”, afferma Paolo Moretti. “Accolgo – aggiunge – questa nuova responsabilità con grande entusiasmo e con piena consapevolezza dell’impegno che comporta”.

Chi è il nuovo ad di Rina

Ingegnere navale, Paolo Moretti è entrato in Rina nel 1997. Nel suo percorso professionale ha ricoperto, in Italia e all’estero, ruoli di crescente responsabilità nello sviluppo strategico e commerciale. All’interno del gruppo, ha guidato diverse aree di business ricoprendo, tra gli altri, gli incarichi di general manager marine, executive vice president marine strategic development e chief commercial officer. Dal 2020 al 2026 è stato amministratore delegato di Rina Services. ”

La nomina di Paolo Moretti apre una nuova fase per Rina”, afferma Paolo d’Amico, presidente del Registro Italiano Navale. “Continueremo – aggiunge – a sostenere il Gruppo e il suo management, con piena fiducia nelle competenze di chi è chiamato a guidarlo. La profonda esperienza maturata da Paolo Moretti in Rina rappresenta una base solida per affrontare le sfide e le opportunità che attendono il Gruppo”.

Rina ha realizzato negli ultimi anni un “importante processo di crescita e trasformazione, consolidando il proprio posizionamento competitivo e rafforzando la capacità di generare valore nel tempo”, evidenzia Domenico Lombardi, amministratore delegato di Fondo Italiano d’Investimento Sgr. “In qualità di azionisti – aggiunge – con un approccio distintivo, orientato non solo a generare ritorni sugli investimenti ma anche benefici per il sistema Paese, abbiamo potuto apprezzare i risultati conseguiti dal Gruppo, frutto di una chiara visione strategica, della qualità delle sue competenze e di una costante spinta all’innovazione”.

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