Patenti e limite d’età a 70 anni. Il nuovo codice per i Tir

Non soltanto autovetture. Lo schema di Codice della strada approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 ottobre introduce importanti novità anche per il settore dell’autotrasporto.

Fra i punti principali, la revisione della disciplina del calendario dei divieti di circolazione, l’innalzamento da 68 a 70 anni del limite anagrafico per la guida professionale, la possibilità di guidare con patente B veicoli fino a 4,25 tonnellate. Inoltre sono stati introdotti interventi sulle dimensioni degli autoarticolati e le disposizioni per agevolare l’avvio dell’attività di guida sul territorio nazionale durante il percorso di conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (Cqc). Secondo gli autotrasportatori, le misure per agevolare l’avvio dell’attività di guida durante il percorso di conseguimento della Cqc possono contribuire a rendere la professione più accessibile e attrattiva, mantenendo centrali la formazione e la sicurezza.

Lo schema di decreto legislativo, la cui approvazione definitiva arriverà a 2027 inoltrato con entrata in vigore probabile da primo gennaio 2028, deve adesso seguire l’iter previsto con i pareri istituzionali, che non sono vincolanti: prima Consiglio di Stato e Conferenza unificata di Stato, Regioni e Comuni, e poi 90 giorni per quelli parlamentari delle commissioni competenti di Camera e Senato. Infine l’approvazione definitiva del Consiglio dei ministri, che in questa occasione potrà inserire o meno le modifiche suggerite.

Intanto però il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che ha predisposto il testo, ha già consultato gli operatori e recepito le proposte sostenute da organizzazioni come Anita (sigla dell’autotrasporto aderente a Confindustria) e introdotto interventi attesi dal settore, che, come spiega l’associazione in una nota, incidono sull’operatività delle imprese, sull’attrattività della professione e sull’adeguamento delle regole all’evoluzione del trasporto merci. «La valutazione positiva alle proposte di Anita – commenta il presidente dell’associazione confindustriale, Riccardo Morelli – segna un risultato concreto per l’autotrasporto: regole più aderenti al lavoro delle imprese e nuove risposte alla carenza di autisti».

Più nel dettaglio, l’innalzamento dell’età tiene conto del miglioramento di aspettative e qualità della vita offrendo ai lavoratori una possibilità in più, su base volontaria, con accertamento ogni due anni. La misura si allinea con la direttiva in materia dell’Unione europea che non fissa l’età massima, ma soltanto quella minima. Anche la possibilità di guidare veicoli fino a 4,25 tonnellate con la patente B è un allineamento della normativa italiana a quella europea. «La strada – afferma ancora Morelli – è anche un luogo di lavoro e il provvedimento riconosce questa dimensione, coniugando sicurezza, efficienza e competitività a beneficio delle aziende di trasporto e dell’intero sistema Paese. In particolare, favorire l’accesso alla professione e valorizzare l’esperienza dei conducenti rappresentano due risposte concrete a un problema che coinvolge il settore e rischia di produrre effetti negativi sulla continuità del sistema produttivo e distributivo».

Lo schema del decreto legislativo arriva in un momento particolare per l’autotrasporto, testimoniato anche dal recente riunirsi, dopo undici anni, degli Stati Generali a cui hanno partecipato le principali sigle del settore. Un settore generalmente frammentato, ma dall’incontro della scorsa settimana è uscita una sintesi considerata un passo avanti dagli operatori. Il contesto geopolitico e i conflitti internazionali in corso inoltre stanno incidendo pesantemente sul costo dei carburanti, mettendo a nudo la fragilità della filiera. Uno dei temi riguarda il sistema dell’extra-rete, nato per agevolare la distribuzione all’ingrosso di grandi quantità di carburante, ma che, dopo l’intervento di moral suasion del governo per calmierare i prezzi alla pompa, subisce fluttuazioni e ha ormai raggiunto costi addirittura maggiori rispetto alla distribuzione al dettaglio.