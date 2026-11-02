Messori (Bilanciai): “La pesatura unita all’IA è un volano per la logistica”

Enrico Messori è direttore generale della Cooperativa Bilanciai e amministratore unico della Holding Bilanciai International che recentemente ha acquisito la società Sipi, sottolineandone il ruolo nel settore logistico.

«L’acquisizione di Sipi rappresenta un ampliamento importante delle nostre competenze e della nostra offerta. In particolare, ci permette di entrare con maggiore forza nel settore dei sistemi che rilevano contemporaneamente peso e volume delle merci, un ambito nel quale non eravamo ancora presenti con soluzioni specifiche. Oggi la logistica non può più ragionare esclusivamente in termini di peso. Il volume occupato da una merce è altrettanto importante, perché condiziona l’organizzazione dei carichi, l’utilizzo dei mezzi di trasporto e, naturalmente, i costi. La capacità di rilevare rapidamente entrambe le grandezze è quindi fondamentale. Sipi ha sviluppato prodotti di elevata qualità, mantenendo una struttura aziendale relativamente contenuta e flessibile. Questo le consente di essere competitiva anche economicamente. Inoltre, porta in dote relazioni consolidate con alcuni dei principali operatori della logistica, tra cui Poste Italiane. Non abbiamo acquisito semplicemente un’azienda o una gamma di prodotti: abbiamo acquisito competenze, relazioni commerciali e nuove opportunità di sviluppo».

Quali sono le vostre attività legate alla logistica? Siete presenti nei porti?

«La logistica è un settore nel quale operiamo da tempo, anche se tradizionalmente con tecnologie e applicazioni differenti rispetto a quelle che oggi possiamo sviluppare grazie a SIPI. Penso, per esempio, alle nostre linee di “pesoprezzatura”, che consentono di pesare ed etichettare automaticamente i prodotti, associando alle merci le informazioni necessarie per la loro identificazione e movimentazione. Con Sipi ampliamo questa capacità integrando la rilevazione dei volumi e i sistemi automatici di smistamento. In un moderno centro logistico le merci devono essere riconosciute, pesate, misurate e indirizzate verso la destinazione corretta in tempi estremamente ridotti. Tutto questo richiede un’integrazione molto stretta tra componenti meccaniche, sistemi di misura e software. Un’applicazione interessante riguarda i carrelli elevatori, attraverso una collaborazione consolidata con Toyota. I mezzi vengono dotati di sistemi di pesatura e possono attraversare portali capaci di rilevare automaticamente le caratteristiche dei colli, anche durante il movimento. Siamo presenti anche nel settore portuale, dove la determinazione del peso è essenziale per la sicurezza e la corretta distribuzione dei carichi sulle navi. Abbiamo operato, per esempio, nel porto di Barcellona e sviluppato soluzioni conformi alle prescrizioni Solas».

Il vostro ecosistema è tecnologicamente avanzato. Ma il sistema Italia a che punto è? Operatori e amministrazioni sono adeguati ai vostri sistemi?

«In Italia esistono imprese estremamente innovative, guidate da imprenditori capaci di anticipare le esigenze del mercato e investire in tecnologie avanzate. Non sempre, però, l’innovazione nasce da una visione strategica. Molto spesso le aziende sono costrette a intervenire per adeguarsi a nuovi obblighi normativi. Il problema principale è il peso crescente degli adempimenti burocratici e la mancanza di una reale armonizzazione delle regole a livello europeo. Faccio un esempio concreto. In Italia, in determinate condizioni, possiamo effettuare direttamente attività di certificazione dei sistemi di pesatura. In Germania, invece, alcune operazioni richiedono la presenza di un funzionario pubblico. Questo condiziona fortemente la programmazione degli interventi, allunga i tempi e aumenta i costi. Esistono differenze analoghe anche in altri Paesi europei. Il risultato è che imprese che operano nello stesso mercato devono confrontarsi con procedure e oneri differenti. A questo si aggiungono nuovi obblighi, come quelli legati alla direttiva NIS2 sulla cybersicurezza, che richiedono investimenti significativi in sistemi, organizzazione e controlli. Non metto in discussione l’importanza della sicurezza e della qualità. Al contrario, ritengo che siano indispensabili. Ma occorre evitare che gli adempimenti diventino un ostacolo alla competitività, soprattutto per le imprese che investono seriamente nel rispetto delle regole».

Il vostro settore è in evoluzione. C’è stato un momento di svolta particolare in questi anni, dal punto di vista normativo o tecnologico? Sono previste ulteriori evoluzioni?

«La pesatura è un’attività antichissima e continuerà a essere indispensabile, perché una parte fondamentale degli scambi commerciali si basa proprio sulla determinazione del peso. Quello che sta cambiando radicalmente è il modo in cui questa informazione viene acquisita, elaborata e utilizzata. Personalmente ritengo che una delle svolte più importanti sia rappresentata dall’intelligenza artificiale, soprattutto quando viene associata ai sistemi di visione. Oggi esistono tecnologie capaci di riconoscere gli oggetti, valutarne le caratteristiche e ricavare informazioni che fino a pochi anni fa richiedevano strumenti e procedure differenti».

Cioè?

«Pensiamo a un camion carico di prodotti agricoli. Tradizionalmente si determina il peso attraverso la differenza tra il mezzo vuoto e quello carico. Le nuove tecnologie di visione, integrate con algoritmi di intelligenza artificiale, aprono invece la possibilità di stimare quantità e caratteristiche del carico attraverso l’analisi delle immagini. Naturalmente non tutte le applicazioni possono essere affrontate allo stesso modo. Quando è necessaria una precisione metrologica certificata, i sistemi tradizionali mantengono un ruolo fondamentale. Ma in numerosi ambiti industriali si stanno aprendo prospettive completamente nuove. Per noi la sfida è comprendere quali tecnologie sviluppare direttamente e quali integrare attraverso collaborazioni e competenze esterne. Sono convinto che questa evoluzione favorirà anche una maggiore concentrazione del settore, perché gli investimenti in ricerca e sviluppo saranno sempre più rilevanti. Rimarranno spazi per aziende specializzate, ma sarà indispensabile scegliere con attenzione gli ambiti nei quali competere».

Da dieci anni è in vigore l’obbligo di pesatura per i container che viaggiano non solo per nave ma anche su gomma. Qual è il bilancio?

«L’introduzione delle prescrizioni Solas sulla verifica del peso dei container ha rappresentato un passaggio importante, perché ha posto al centro un principio fondamentale: la sicurezza della navigazione dipende anche dalla conoscenza precisa dei pesi imbarcati. Per il nostro gruppo è stata un’opportunità significativa. Quando è entrata in vigore la normativa eravamo già in grado di proporre sistemi di pesatura e soluzioni software adeguati alle nuove esigenze. Questo ci ha permesso di rispondere tempestivamente alle richieste del mercato e di sviluppare un’attività commerciale importante nel settore. L’esperienza dimostra quanto sia fondamentale arrivare preparati ai cambiamenti normativi. Un nuovo obbligo può essere vissuto esclusivamente come un costo oppure diventare un’occasione per migliorare i processi e introdurre tecnologie più efficienti».

I vostri sistemi sono compatibili con le norme Solas. Che cosa comporta in termini di investimenti e soluzioni?

«La compatibilità con le prescrizioni Solas richiede sistemi di pesatura affidabili, adeguati alle necessità operative dei terminal e capaci di fornire le informazioni necessarie alla gestione dei container. Per noi è stato importante poter contare su tecnologie di pesatura già consolidate e su soluzioni software in grado di rispondere alle nuove esigenze. Il tema non riguarda soltanto lo strumento che misura il peso, ma anche la corretta gestione dell’informazione all’interno del processo logistico. La nostra esperienza dimostra che disporre di competenze tecnologiche e di una struttura capace di reagire rapidamente ai cambiamenti normativi costituisce un vantaggio competitivo».

Le nuove tecnologie vi hanno aperto anche nuovi campi di business inattesi, penso alla gestione dei dati, oppure hanno soltanto reso più semplice il lavoro che già facevate?

«Le nuove tecnologie non si limitano a rendere più efficienti le attività tradizionali. Stanno modificando il nostro stesso modo di interpretare il mercato e creando opportunità che fino a qualche anno fa erano difficili da immaginare. Oggi l’analisi dei dati, la capacità di individuare correlazioni e le applicazioni predittive rappresentano una delle principali frontiere dell’innovazione industriale. Nel nostro settore questo significa passare dalla semplice rilevazione di un peso alla possibilità di integrare molte informazioni differenti, utilizzandole per migliorare i processi produttivi e logistici. Un esempio concreto riguarda i sistemi di visione industriale che utilizzano l’intelligenza artificiale per controllare la qualità dei prodotti e degli imballaggi. Stiamo lavorando su applicazioni che permettono di verificare automaticamente il corretto posizionamento delle etichette e l’integrità delle saldature delle confezioni alimentari. Si tratta di controlli particolarmente importanti, perché un difetto apparentemente minimo può compromettere la conservazione del prodotto e generare conseguenze economiche rilevanti. L’obiettivo è integrare questi controlli nelle nostre linee di pesatura ed etichettatura, senza rallentare i processi produttivi. Questi sono solo alcuni dei tanti esempi su cui il nostro gruppo è impegnato nella ricerca e nello sviluppo».

Operate in un’area di interfaccia fra manifattura e logistica. Gli operatori logistici segnalano talvolta una scarsa attenzione delle imprese manifatturiere alla fase di distribuzione, spesso delegata al compratore. Pensate che possa crescere la sensibilità su questo tema? Ci sono margini di miglioramento nel rapporto tra le due parti?

«Credo che questa sensibilità sia destinata a crescere, soprattutto per ragioni economiche. Per molto tempo la logistica è stata considerata un’attività successiva alla produzione, quasi separata dal processo industriale. Oggi non è più possibile ragionare in questi termini. Il costo del trasporto e della movimentazione incide in misura sempre più significativa sul valore finale del prodotto. Di conseguenza, anche le scelte effettuate in fase di progettazione e produzione devono tenere conto delle esigenze logistiche. Lo vediamo nella nostra stessa attività. Produciamo e movimentiamo sistemi di pesatura che possono avere dimensioni e pesi molto importanti. Per questo conosciamo bene l’incidenza dei costi di trasporto e stiamo valutando anche soluzioni produttive territorialmente più vicine ai mercati di destinazione. Un altro tema riguarda gli imballaggi. Troppo spesso vengono progettati privilegiando l’aspetto commerciale e la presentazione del prodotto, senza considerare adeguatamente lo spazio occupato, il materiale utilizzato e i costi di movimentazione. È comprensibile che il packaging abbia anche una funzione di marketing, ma dobbiamo trovare un equilibrio migliore tra attrattività, funzionalità ed efficienza. Non si tratta soltanto di ridurre i costi. Significa progettare meglio l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla produzione fino alla consegna».