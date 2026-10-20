Un piano per le gru di Lsct, Pisano: “Il problema non è mai stato sottovalutato”

La tensione è salita negli ultimi giorni. Ma il problema delle gru spezzine, che necessitano di interventi urgenti di manutenzione, non è nuovo. La scorsa settimana i sindacati sono tornati a farsi sentire. C’è chi ha proclamato lo stato d’agitazione del personale, chi ha lanciato un nuovo appello all’azienda, e chi, ancora, ha chiesto l’apertura di un confronto con l’Autorità portuale. La risposta di Via del Molo è arrivata ieri: «Quando si parla di sicurezza, ci siamo sempre», assicura il presidente Bruno Pisano richiamando il percorso «condiviso da tutti» all’interno del Comitato di Igiene e Sicurezza e le iniziative che La Spezia Container Terminal ha già messo in campo: dalle nuove gru ordinate per il molo Ravano al revamping di quelle esistenti.

La Port Authority ha rivendicato di aver affrontato la questione ben prima che il confronto si riaccendesse pubblicamente. «Il problema è noto da tempo – spiega Pisano –. E non è mai stato sottovalutato né ignorato». Il lavoro si è sviluppato su due fronti: da un lato, grazie alle riunioni del Comitato di Igiene e Sicurezza; dall’altro, per mezzo di un confronto diretto aperto con l’azienda. «Dopo l’ultima riunione del Comitato, nella quale è stata cristallizzata la situazione, abbiamo verbalizzato la soddisfazione da parte delle sigle sindacali sulle iniziative intraprese. Per questo motivo mi sono stupito di fronte al richiamo pubblico nei confronti dell’Autorità portuale», osserva il presidente. Secondo la sua ricostruzione, la questione è stata affrontata più volte nel corso dell’ultimo anno, anche attraverso controlli in banchina. «Da quel percorso – aggiunge – è scaturito un piano di interventi che Lsct ha illustrato a Via del Molo».

«Si tratta di iniziative molto importanti», dice ancora Pisano . La prima, annunciata dalla società stessa a fine agosto, è l’acquisto di quattro gru di ultima generazione. Una commessa, del valore di 90 milioni di euro, affidata a un primario costruttore cinese e con un’orizzonte d’attesa di 24-28 mesi. La seconda consiste in un piano di revamping dei mezzi già operativi sulle banchine spezzine, articolato in due fasi. Una, che Pisano definisce «più leggera», è iniziata già da qualche mese senza comportare interruzioni delle attività portuali: sono state interdette soltanto le aree interessate dai lavori, mentre le operazioni sono proseguite regolarmente. «Gli interventi hanno già riguardato il 30% dei mezzi – riferisce il presidente – e, dai primi riscontri, sembrano dare risultati: nessuno di quelli interessati ha più presentato problemi».

Le prossime attività sono in calendario nel 2027. Poco prima partirà l’altra tappa del piano: un progetto «più radicale», che attiverà una connessione con Piombino. «A due a due – spiega –, le gru verranno trasferite in Toscana, dove saranno rimesse a nuovo». Nulla verrà tralasciato: dalla parte elettronica a quella meccanica, il programma ha l’obiettivo di «restituire al terminal mezzi completamente revisionati prima del loro rientro nel Golfo dei Poeti».

La terza iniziativa riguarda infine il personale. E, in particolare, uno dei punti sollevati con maggiore insistenza da alcune delle sigle sindacali: la carenza di manutentori. «La Spezia Container Terminal – conclude il presidente dell’Autorità portuale –, ci ha illustrato un piano di assunzioni: 12 persone sono già state inserite in organico. Altre arriveranno presto. A noi spetta il compito di supervisionare».