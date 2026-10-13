Pisano: “Prepariamo un accordo attuativo sulla sicurezza in porto”

La piattaforma informatica “Condivido”, per il censimento dei mancati incidenti. Il progetto “Safety 4.0”, per la prevenzione in ambito portuale. E la robotica indossabile. Se Genova ora ha il suo patto per aumentare la sicurezza in porto, firmato da Inail, Autorità portuale e Asl 3, La Spezia prende nota e prepara un’intesa su tre punti. Anche noi stiamo lavorando a un accordo attuativo per la promozione della salute e della sicurezza in ambito portuale – spiega il presidente dell’Adsp del Mar Ligure Orientale, Bruno Pisano -. Coinvolgeremo presto tutti gli attori».

Il percorso è iniziato nell’aprile del 2023, con la firma di un protocollo tra Inail, ministero dei Trasporti e Assoporti. Alla Spezia, l’intesa è stata recepita con un ulteriore atto, sottoscritto nel maggio di due anni dopo anche da Regione Liguria e dalle due Autorità portuali liguri. L’intento, riprende Pisano, era già chiaro allora: «Individuare gli ambiti di intervento nei quali sviluppare una collaborazione reciproca per l’attuazione di progetti in materia di sicurezza e prevenzione in ambito portuale».

Tra 2023 e 2026, nel triennio di vigenza del protocollo nazionale, le attività si sono concentrate soprattutto sul coordinamento istituzionale, sulla stipula di accordi territoriali e sull’avvio della mappatura dei rischi. In particolare, osserva Pisano, alla Spezia gli interventi si sono sviluppati lungo tre direttrici. Il primo: la prevenzione dello stress termico. «L’Authority – sottolinea – ha adottato la piattaforma Worklimate 3.0 per valutare in tempo reale il rischio legato al caldo estivo e rimodulare i turni sottobordo. Parallelamente, ha fornito linee guida ai terminalisti». Il secondo: contrasto a caporalato e sfruttamento nel settore della nautica. Il terzo: mitigazione del rischio da interferenza logistica. «In linea con le direttive dell’articolo 3 del Protocollo nazionale – aggiunge -, Via del Molo ha strutturato attività per migliorare la sicurezza del trasporto. Da una parte, ha promosso tavoli di coordinamento per la sicurezza ferroviaria. Dall’altra, ha separato fisicamente i flussi con interventi di razionalizzazione del layout dei piazzali per distanziare le operazioni di carico-scarico merci dalle aree destinate alla circolazione dei lavoratori a piedi».

Il prossimo passaggio sarà la firma di un accordo attuativo sul modello di quello firmato a Genova. Tre, come anticipato, gli ambiti di intervento. «I progetti “Condivido” e “Safety 4.0″» ribadisce, prima di soffermarsi sulla terza innovazione: la robotica indossabile. «L’apparato muscolo-scheletrico è il più colpito dalle malattie professionali nel settore portuale – conclude il presidente Pisano -. Per questo, stiamo studiando diverse soluzioni: dall’introduzione di esoscheletri passivi all’impiego di barre di rizzaggio alleggerite in fibra di carbonio per il fissaggio dei container. Oppure, ancora, cabine di ultima generazione per i gruisti e sedili dotati di sistemi di sospensioni innovative per limitare le vibrazioni».