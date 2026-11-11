Subacquea, il Polo studia il quarto bando: “Sarà incentrato su energia e sistemi intelligenti”

Il 2026 è stato l’anno delle iniziative complementari al Batch 3 del Polo Nazionale della dimensione Subacquea: dalla chiusura del 3.1 all’apertura e successiva conclusione del 3.2. Il 2027 sarà invece quello dell’atteso quarto bando. Otto progetti, articolati in quattro macro aree tecnologiche considerate strategiche per il futuro del dominio sottomarino: sistemi intelligenti e tecnologie avanzate di esplorazione; nuove piattaforme per la generazione di energia; modelli per la navigazione negli abissi; e, infine, la ormai solida direttrice aperta a soluzioni trasversali, applicabili a una pluralità di contesti operativi.

La quinta edizione del Sea Drone Tech Summit 2026 di Ostia è stata l’occasione per fare il punto sulle attività. Ospite della sessione “Sicurezza & Difesa”, l’ammiraglio Giulio Marino Cappelletti, direttore della struttura operativa del Pns, ha illustrato i risultati raggiunti ricordando le due traiettorie principali: «Conoscere e operare». La prima punta alla realizzazione di un sistema integrato di controllo e sorveglianza del dominio sottomarino. La seconda promuove lo sviluppo di veicoli subacquei autonomi multimissione.

È lungo queste traiettorie che hanno preso forma i progetti avviati con i primi cinque batch, tra i quali spicca Taras: un’infrastruttura di rete ibrida e multilivello, già testata a luglio e basata su comunicazioni acustiche e collegamenti in fibra ottica per connettere sensori e piattaforme autonome. Altro pilastro è Sensomar, inserito nel secondo bando: punta a trasformare i cavi sottomarini in infrastrutture intelligenti capaci di trasportare dati e, contemporaneamente, rilevare, monitorare e classificare eventi naturali, transiti o altre attività umane.

Per testare, validare e accelerare il trasferimento tecnologico di soluzioni come queste, il Polo mette a disposizione un articolato insieme di asset e infrastrutture. L’area di test abissale, ad esempio. Ma non solo. Fa tutto parte di una strategia più ampia, destinata presto ad arricchirsi di un nuovo capitolo.

Il quarto bando è in cantiere. Uscirà probabilmente nel corso dell’inverno. Il suo arrivo fu anticipato durante la tavola rotonda “Deep tech & undersea: il futuro parte dal fondo” inserita nella tappa spezzina di “Road to Best”. Successivamente, la proroga di un mese della scadenza del Batch 3.2 ha spostato in avanti il calendario delle iniziative.

Ora, con la chiusura della raccolta delle proposte fissata al 30 ottobre, l’attenzione è tornata sul prossimo passaggio: la gara numero 4. La nuova tranche di finanziamenti si articolerà attorno a otto progetti, suddivisi in quattro grandi famiglie. La prima, “Conoscenza dell’ambiente subacqueo”, sarà incentrata su sistemi intelligenti, tecnologie avanzate di esplorazione, sensoristica di ultima generazione e monitoraggio ambientale. La seconda, “Autonomia e sostenibilità operativa”, sarà invece dedicata a sistemi di generazione energetica e tecnologie di propulsione. La terza tornerà su “Mezzi e mobilità subacquea” con la ricerca di piattaforme innovative. Mentre la quarta, e ultima, sarà aperta: darà libero sfogo alla fantasia dei proponenti come già accaduto in occasione del terzo bando.

Nel chiudere l’intervento alla quinta edizione del congresso laziale sulla robotica marina, l’ammiraglio Cappelletti è stato chiaro: in futuro il Polo della Subacquea si rafforzerà come «riferimento italiano per le strategie e capacità nella dimensione subacquea». Ma non solo. Sarà sempre di più un «acceleratore tecnologico», capace di contribuire alla crescita del sistema Paese, un «luogo di sperimentazione», dove testare, validare e dimostrare soluzioni in condizioni reali, e una «piattaforma sia per l’intelligenza artificiale sia per la robotica underwater». Gli asset del Pns, ha ricordato, non sono infatti soltanto infrastrutture e tecnologie: «Sono un ecosistema che trasforma ricerca, sperimentazione e industria in capacità concrete per l’ambiente sottomarino».