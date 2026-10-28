Porto di Genova, sindacati in allarme sul Sech: «Chiarezza sul futuro dei 270 lavoratori»

FILT CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI chiedono chiarezza all’AdSP sulle ipotesi di riconversione del terminal container e sul futuro dei 270 addetti. Allarme anche per il Terminal Rinfuse, con i lavoratori in stato di agitazione da oltre due mesi.

Ultimo aggiornamento 28 ottobre 2026 - 14:37

Le ipotesi di destinare il Terminal Sech alle attività crocieristiche allarmano i sindacati del porto di Genova. FILT CGIL Genova, FIT-CISL Liguria e UILTRASPORTI Liguria chiedono chiarezza all’Autorità di sistema portuale sul futuro dello scalo e sulle prospettive occupazionali dei circa 270 lavoratori, ricordando che la concessione del terminal scade nel 2047.

In una nota, le organizzazioni sindacali esprimono «forte preoccupazione» per quanto riportato ieri da Blueconomy sulle possibili destinazioni del Sech e per le dichiarazioni attribuite al presidente dell’AdSP, in particolare sul sostegno all’opzione passeggeri.

La questione si intreccia con la definizione del nuovo Piano regolatore portuale, passaggio decisivo per il futuro dello scalo. «Ogni ipotesi deve tenere conto delle concessioni in essere, della continuità delle attività e delle ricadute occupazionali», sottolineano i sindacati, che chiedono di conoscere le intenzioni dell’Autorità portuale.

La preoccupazione riguarda anche il Terminal Rinfuse, che secondo le organizzazioni sindacali attraversa una fase di difficoltà. I progetti sul futuro della struttura, denunciano, non hanno ancora prodotto risposte certe e rischiano di mettere in discussione la continuità dell’attività. «Il porto di Genova non può e non deve rinunciare al traffico di rinfuse», affermano.

I lavoratori del terminal sono in stato di agitazione da oltre due mesi. Per i sindacati, le loro richieste a tutela dei posti di lavoro meritano risposte concrete e attenzione da parte delle istituzioni.

«Convegni e occasioni pubbliche sono importanti, ma il porto è fatto di calate e banchine, di navi e, soprattutto, di lavoratrici e lavoratori», conclude la nota. Le organizzazioni chiedono all’AdSP di chiarire gli impegni che intende assumere e le misure previste per tutelare attività e occupazione.

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