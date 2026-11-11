Porto di Pozzuoli, torna operativo il pontone galleggiante dopo l’incidente con un traghetto

Si chiude una fase di difficoltà per lo scalo flegreo, punto di riferimento per il traffico di merci e auto verso le isole

La tendopoli al porto di Pozzuoli allestita in seguito allo sciame sismico del 2024 ANSA/CESARE ABBATE

Ultimo aggiornamento 11 novembre 2026 - 16:10

È tornato operativo dalla mattina dell’11 novembre il pontone galleggiante antibradisismo del porto di Pozzuoli, rimasto inutilizzabile per alcune settimane dopo essere stato urtato da un traghetto durante una manovra di attracco. La struttura, denominata «Campania» e installata presso la banchina Emporio Ovest, era stata interdetta dalla Capitaneria di Porto in seguito all’incidente, che ne aveva compromesso il corretto posizionamento rispetto al molo.

La questione è recente. Dopo l’urto il pontone è stato sottoposto a una visita ispettiva da parte dei tecnici del Rina, il Registro Italiano Navale, per verificarne le condizioni strutturali e accertare l’eventuale presenza di danni. Successivamente, sono state effettuate operazioni di riallineamento che hanno consentito di ripristinarne la piena funzionalità e di restituirla da questa mattina alle operazioni portuali.

Si chiude così una fase di difficoltà per lo scalo flegreo, principale punto di riferimento per il traffico marittimo di merci e autoveicoli diretto alle isole di Ischia e Procida. Il pontone, ricordiamo, era entrato in funzione lo scorso luglio per compensare gli effetti del bradisismo, che negli ultimi anni ha provocato il progressivo sollevamento delle banchine portuali, rendendo sempre più difficoltose le operazioni di imbarco e sbarco dei traghetti, soprattutto per i mezzi pesanti. La sua temporanea indisponibilità aveva creato ulteriori problemi alle compagnie di navigazione e agli autotrasportatori, già alle prese con le difficoltà dei collegamenti marittimi nel golfo di Napoli. 

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