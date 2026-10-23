La prima petroliera carica di gasolio russo è partita per gli Usa

La prima petroliera carica di gasolio russo è partita alla volta degli Stati Uniti. La nave battente bandiera maltese è partita dal porto di Primorsk, nella regione di Leningrado, ed è diretta a New York.

Trasporta 326.800 barili di prodotti petroliferi. La spedizione fa seguito al controverso accordo raggiunto tra Donald Trump e Vladimir Putin per l’importazione di gasolio russo negli Stati Uniti e nei mercati globali.

Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha confermato la notizia, nel quadro dell’accordo tra i due presidenti, Vladimir Putin e Donald Trump, per la rimozione parziale delle limitazioni alla vendita di carburanti. “Credo che il ministero dell’Energia abbia già confermato che la prima petroliera è effettivamente partita per le sue destinazioni, i suoi clienti, e che le consegne proseguiranno regolarmente”, ha dichiarato Peskov, citato da Tass.

In precedenza Reuters aveva riferito che una petroliera battente bandiera maltese, la “Agioi Fanendes“, caricata con 40 mila tonnellate di gasolio russo nel porto di Primorsk, sul Mar Baltico, è in rotta verso New York e dovrebbe arrivare a destinazione il 7 novembre.