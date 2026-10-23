La prima petroliera carica di gasolio russo è partita per gli Usa

È diretta a New York dove arriverà il prossimo 7 novembre. La conferma di Mosca

Ultimo aggiornamento 23 ottobre 2026 - 13:20

La prima petroliera carica di gasolio russo è partita alla volta degli Stati Uniti. La nave battente bandiera maltese è partita dal porto di Primorsk, nella regione di Leningrado, ed è diretta a New York.

Trasporta 326.800 barili di prodotti petroliferi. La spedizione fa seguito al controverso accordo raggiunto tra Donald Trump e Vladimir Putin per l’importazione di gasolio russo negli Stati Uniti e nei mercati globali.

Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha confermato la notizia, nel quadro dell’accordo tra i due presidenti, Vladimir Putin e Donald Trump, per la rimozione parziale delle limitazioni alla vendita di carburanti. “Credo che il ministero dell’Energia abbia già confermato che la prima petroliera è effettivamente partita per le sue destinazioni, i suoi clienti, e che le consegne proseguiranno regolarmente”, ha dichiarato Peskov, citato da Tass.

In precedenza Reuters aveva riferito che una petroliera battente bandiera maltese, la “Agioi Fanendes“, caricata con 40 mila tonnellate di gasolio russo nel porto di Primorsk, sul Mar Baltico, è in rotta verso New York e dovrebbe arrivare a destinazione il 7 novembre.

Dentro le notizie

Potrebbe interessarti

Il porto di Los Angeles Long Beach
Matteo Muzio
|
Energia Pulita,Porti
Nucleare: le autorità portuali Usa si schierano per la sua adozione come fonte energetica per le banchine
Vittorio Parmigiani e Lorenzo Sanna
Daniele Izzo
|
Notizie
Sanna è il nuovo presidente di Anpan: succede a Parmigiani
La Redazione
|
Porti
Nuova diga di Genova, la bomba riaffiora sul cassone: la foto dell’ordigno
Matteo Paroli
La Redazione
|
Notizie,Porti
Bomba sulla Diga, Paroli: "Varchi aperti e viabilità invariata"
La Redazione
|
Porti
Nuova diga di Genova, bomba sul cassone C32: la Capitaneria ferma i lavori in un raggio di 400 metri
Andrea Faliero
|
Notizie,Yacht
Kim Jong-un, vacanze extralusso: yacht da 80 metri, piscina da 50 e scivoli d’acqua
La Redazione
|
Armatori,Notizie
Paolo Moretti nominato amministratore delegato di Rina
La Redazione
|
Armatori,Notizie,Sicurezza
Romania: nave mercantile colpita da droni affonda nel Mar Nero, un morto e tre dispersi