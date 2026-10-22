Parmigiani (Anpan): “Accessi ai porti e pratiche doganali, la burocrazia penalizza i fornitori”

Adempimenti doganali, autorizzazioni per accedere agli scali e costi che cambiano da un porto all’altro. La semplificazione, per le imprese che riforniscono le navi, «resta un obiettivo». A richiamare l’attenzione sulle difficoltà quotidiane degli operatori è Vittorio Parmigiani, presidente dell’Associazione Nazionale Provveditori ed Appaltatori Navali (Anpan): «La speranza è che il nuovo Codice doganale dell’Unione Europea snellisca la burocrazia che ci attanaglia».

Oggi quali sono le principali criticità per chi opera nelle forniture navali?

«Una su tutte: la procedura per ottenere la dichiarazione di navigazione in alto mare. Penalizza i fornitori italiani e rischia di scoraggiare il cliente finale».

Perché?

«Il comandante deve accedere a una piattaforma informatica, indicare le proprie necessità e ottenere un numero di protocollo da comunicare poi al fornitore. Nel resto d’Europa, e in passato anche in Italia, era sufficiente una dichiarazione dell’armatore che attestasse la navigazione in alto mare per oltre il 70% dell’attività. È un aggravio burocratico. Anche perché la grande maggioranza delle navi mercantili e da crociera soddisfa il requisito. Le eccezioni sono circoscritte, e note a tutti».

Ci sono conseguenze per le imprese italiane?

«Il comandante, che deve preparare un altro incartamento, spesso si rivolge a un porto alternativo in Europa. Il risultato è una perdita di opportunità commerciali e di fatturato per i fornitori navali».

Avete avanzato proposte per superare il problema?

«Abbiamo già proposto, grazie all’intervento della senatrice Raffaella Paita, una semplificazione almeno per le navi straniere che approdano in Italia e ripartono in tempi brevi: un ritorno alla documentazione cartacea. L’emendamento, però, è stato bocciato. Resta quindi una procedura che rende il nostro settore meno competitivo rispetto a quello di altri Paesi europei».

Un’altra difficoltà che segnalate da tempo riguarda l’accesso ai porti.

«Anche in questo caso devo fare un paragone con quanto accadeva in passato, quando esisteva un’autorizzazione utilizzabile in tutti i porti italiani. Oggi non è più così. Molte Autorità portuali non riconoscono più il titolo unico e richiedono procedure specifiche. A questo si aggiungono i costi, che variano da uno scalo all’altro».

L’Anpan cosa chiede?

«Di tornare a un sistema uniforme, con un’unica autorizzazione valida a livello nazionale e un solo onere amministrativo, in modo tale da evitare duplicazioni e disparità territoriali».

Il disegno Porti d’Italia Spa potrebbe aiutare a superare queste differenze?

«Può segnare una svolta, sì. Un soggetto con una funzione di coordinamento nazionale avrebbe sicuramente la facoltà di uniformare le procedure e superare le attuali differenze».

Anche il nuovo quadro normativo doganale desta preoccupazione?

«Sì, ma anche curiosità. Guardiamo con attenzione all’applicazione delle nuove disposizioni. In precedenza, nonostante le criticità segnalate, esistevano diverse semplificazioni operative importanti per chi, come noi, lavora spesso in condizioni d’urgenza. L’augurio è che rimangano anche nel nuovo quadro operativo. I fornitori di bordo devono “slalomeggiare” tra tempi stretti, richieste impreviste e necessità di consegna che non possono essere rinviate: perciò, le procedure devono garantire i controlli richiesti e consentire alle imprese di lavorare con rapidità ed efficienza».