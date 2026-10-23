Sanna è il nuovo presidente di Anpan: succede a Parmigiani

Lorenzo Sanna è il nuovo presidente dell’Associazione Nazionale Provveditori e Appaltatori Navali. Succede a Vittorio Parmigiani, alla guida per oltre quattro anni, eletto dai soci riuniti in assemblea al Grand Hotel dei Castelli di Sestri Levante.

Dopo Porto Cervo in Sardegna, scelta per l’edizione 2025, Anpan ha virato sulla Liguria. L’albergo, affacciato su mare e caruggi, ha ospitato una realtà associativa che riunisce oltre 70 aziende, con un fatturato aggregato di 2 miliardi di euro e più di 3 mila addetti. Ad aprire i lavori è stato il presidente uscente, che nella sua relazione ha puntato ancora una volta il dito contro l’eccesso di burocrazia: «Il contesto internazionale è già abbastanza sfidante per un business come il nostro, che si gioca su uno scacchiere globale. Non ha senso andare a costruire un castello di norme, regolamenti, lacci e lacciuoli che ingolfano l’intero sistema».

Il riferimento è al regime dell’Ets, ma non solo. Il protocollo Alto Mare, secondo Parmigiani, comporta «un carico amministrativo davvero insostenibile, con una ricaduta sulla competitività delle imprese italiani». A destare alcuni dubbi è anche il nuovo codice doganale europeo: Anpan chiederà chiarimenti sull’allegato B, per evitare ulteriori oneri burocratici. Restano «critici», inoltre, i tempi di attesa nei terminal, «che generano costi e disagi», e la frammentazione delle procedure di accesso ai porti.

Proprio su quest’ultimo punto è intervento Luigi Merlo (MSC), proponendo «un pass unico nazionale» per semplificare l’ingresso negli scali. Al centro del confronto anche la tassa sui crocieristi introdotta a Genova, definita da Parmigiani una scelta «intempestiva, che rischia di frenare la crescita del comparto». Tutte difficoltà operative che si intrecciano alle tensioni geopolitiche. La senatrice leghista Stefania Pucciarelli ha richiamato, infatti, le crisi negli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb: «I blocchi hanno ricadute immediate anche sulla nostra economia, perciò abbiamo bisogno di velocità nei processi, non solo italiani ma anche europei».

Prima di chiudersi in assemblea privata per eleggere il nuovo presidente, i soci di Anpan hanno potuto ascoltare anche gli interventi di: Elvio La Tassa, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Stefano Messina (Assarmatori), Costantino Zavoianni (Ocean) e il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas. Nel bilancio del mando, Parmigiani ha infine ricordato le iniziative che hanno visto, e vedranno protagonista l’associazione: la partecipazione ai cinquant’anni di Ocean e al congresso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma soprattutto il ritorno in Italia del congresso mondiale Issa, previsto a Roma nel novembre 2027. «Siamo riusciti a confermarlo», ha commentato il vicepresidente Issa Alfredo Tosato.

Dopo un mandato lungo più di quattro anni, Parmigiani lascia così il timone di Anpan a Sanna. «È un immenso onore portare avanti l’associazione», ha dichiarato il nuovo presidente. «Non ho intenzione di abbandonare il sentiero: prenderò in mano quello che Vittorio ha iniziato e cercherò di portarlo a termine».