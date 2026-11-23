Milano – Da un paio d’anni chi “lavora nel mare” (armatori, noleggiatori, gestori navali, spedizionieri, operatori portuali, assicuratori, agenti marittimi, trader, assicuratori e banche) si muove in un quadro normativo sulla trade compliance piuttosto turbolento. Le liste dei soggetti designati vengono aggiornate quotidianamente, le indicazioni operative delle autorità competenti si moltiplicano, l’Unione europea aggiorna continuamente i propri programmi sanzionatori e, nel frattempo, si allarga il perimetro dei beni a duplice uso, o comunque ristretti.

Il settore marittimo è esposto a tutto questo per vocazione considerato che ogni trasporto o tratta coinvolge spesso più Paesi e, dunque, più regimi di controllo contemporaneamente. Il terzo Forum nazionale sul Controllo delle esportazioni del gennaio 2026, promosso dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ha registrato numerosissimi partecipanti, tra cui Advant Nctm in qualità di relatore. Vogliamo cogliere questa occasione, a margine del Best, per condividere alcuni highlight emersi nel corso del forum nonché nella più recente European Conference on Global Sanctions and Export Controls organizzata dall’Association of Certified Sanctions Specialists (Acss) a Dublino, dove sono emersi importanti spunti di riflessione da parte di operatori stranieri.

I red flag

Consapevoli della rilevanza del settore marittimo, i regulator d’oltreoceano hanno elaborato un catalogo di indici di possibili condotte illecite: disattivazione dei Sistemi di Identificazione Automatica (Ais), trasbordi ship-to-ship in aree sensibili, cambi ricorrenti di bandiera e di nome, documentazione commerciale incoerente, strutture proprietarie opache. È il lessico della shadow fleet, che oggi funge da parametro di diligenza per l’intera filiera, ormai al centro dei pacchetti sanzionatori europei e dell’enforcement delle autorità americane.

Le sanzioni

In Italia, il recente D.Lgs. 211/2025 sanziona penalmente diverse condotte, dalla messa a disposizione di fondi in favore di soggetti designati, all’esportazione di beni di natura dual use o militare in violazione delle misure restrittive, fino ai comportamenti elusivi. Nei confronti delle persone fisiche sono previste pene detentive fino a sei anni e multe fino a 250 mila euro, con l’ulteriore estensione della responsabilità penale alle condotte colpose gravi relative a beni dual use o militari. Anche le società sono esposte a specifiche responsabilità e sanzioni, che possono raggiungere il 5% del loro fatturato globale, in virtù del richiamo espresso al D.Lgs. 231/2001.

L’ambito di applicazione

Gli obblighi derivanti dalle misure restrittive gravano, nei fatti, sull’intera filiera marittima: armatori, noleggiatori, gestori navali, agenti marittimi, spedizionieri, operatori portuali, trader, aventi diritto al carico, compagnie assicurative e intermediari finanziari sono tutti chiamati, in una prospettiva risk-based, a verificare la legittimità delle operazioni cui prendono parte. A tal fine, è opportuno prendere consapevolezza della portata espansiva della normativa applicabile.

Nello specifico, le misure restrittive europee si applicano agli operatori italiani ed europei ovunque essi si trovino, nonché a qualsiasi attività condotta in tutto o in parte nel territorio dell’UE. Senza contare, poi, la possibile applicabilità di altri regimi segnatamente a vocazione extraterritoriale come quelli statunitensi, i quali possono esporre anche operatori non US al rischio di ulteriori azioni di enforcement.

Gli adempimenti da svolgere

Al fine di evitare le predette responsabilità, è necessario adottare modelli di prevenzione dei rischi adeguati, procedure di screening delle controparti e congrui presìdi per le attività di export che si collocano, dunque, sempre di più ‘al cuore’ del sistema di controllo interno delle imprese. Si tratta di svolgere attività di contenuto specialistico tra cui:

(i) verifica della conformità di transazioni e operazioni al quadro normativo applicabile;

(ii) due diligence delle controparti e di altre terze parti eventualmente coinvolte (ivi inclusi vettori, broker, agenti e utilizzatori finali) per verificare che non rientrino, neppure indirettamente, nelle liste di soggetti designati;

(iii) due diligence delle operazioni, per verificare se riguardino beni soggetti a divieto o particolari autorizzazioni;

(iv) ottenimento delle licenze richieste dalle competenti Autorità, su tutte l’Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento (Uama);

(v) adozione di specifiche cautele contrattuali e dichiarazioni di uso finale (end-user statement).

Un unico sistema integrato di controlli

Considerato il proliferare di norme che impongono alle società di schierare in campo le proprie risorse per assicurare la legalità, riteniamo che i global trade compliance program debbano essere adottati in modo integrato con gli altri sistemi di compliance aziendale, a partire dai modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001. Ognuno di tali sistemi (se correttamente costruito) necessita lo svolgimento di rigorosi esercizi di risk assessment e gap analysis calibrati sulla reale operatività dell’impresa e sulla base di misure di controllo adeguate rispetto al profilo di rischio del business. Come indicano le best practices, il risultato deve essere in grado di confermare che sia stata svolta una verifica rigorosa delle cosiddette «tre P»: Prodotto (che cosa si esporta), Persona (chi sono, tra gli altri, il destinatario, l’utilizzatore finale, l’intermediario e le altre terze parti) e Paese (di partenza, di destinazione e di transito).

Le assicurazioni

Un capitolo a sé riguarda le polizze del settore marittimo (hull, cargo, P&I, war risk, oltre a political risk e trade credit), che oggi incorporano, spesso in via standard, clausole di esclusione, sospensione o risoluzione della copertura in caso di violazione della normativa rilevante in materia di sanzioni internazionali e controlli alle esportazioni. Resta inteso che ciascun soggetto della catena assicurativa – broker, assicuratori diretti e riassicuratori – è individualmente responsabile del rispetto dei regimi applicabili, con conseguente necessità di effettuare congrue attività di screening delle controparti, degli assicurati e dei beneficiari e di valutare proattivamente i fattori di rischio soggettivo, di prodotto, geografico e settoriale eventualmente applicabili alla transazione.

Come gestire i rischi in modo efficace: l’approccio multidisciplinare e il ruolo degli advisor

Al fine di ottenere un risultato di successo, l’integrazione dei sistemi di controllo dovrebbe essere attuata dispiegando sul campo diverse specie di competenze, sia professionali sia tecniche. La trade compliance non è infatti materia per specialisti isolati. Funziona bene quando il legale di settore lavora fianco a fianco con chi si occupa ogni giorno di sanzioni e controlli alle esportazioni (es. spedizionieri doganali ed esperti in classificazione tecnica).

È dall’incrocio di tali sguardi che nasce la risposta utile a chi, con una polizza di carico o una copertura assicurativa sul tavolo, deve decidere nel giro di poche ore se procedere o meno con una determinata transazione. Per questo motivo è bene lavorare in logica multidisciplinare, mettendo in dialogo competenze legali, tecniche e operative. L’approfondita conoscenza dell’industria del mare, unita a competenze specialistiche in materia di controlli sulle esportazioni, consente di restituire agli operatori del settore un’analisi completa, capace di tenere insieme il profilo giuridico e quello pratico-operativo di ogni singola transazione.

Conclusioni

Il quadro che emerge è quello di una materia destinata a restare centrale nell’agenda degli operatori marittimi, non più confinabile a un adempimento occasionale ma da trattare come parte strutturale della gestione del rischio d’impresa. In un contesto normativo in continua evoluzione, la capacità di anticipare le criticità, più che quella di reagirvi, formerà la vera differenza competitiva tra gli operatori del settore. Per questo, affrontare la trade compliance con un approccio integrato e multidisciplinare, capace di unire sensibilità giuridica e conoscenza tecnica dell’industria del mare, non è soltanto una misura di tutela, ma un investimento sulla solidità e sulla reputazione dell’impresa nel lungo periodo.