Seafuture si svela a Parigi: “Un padiglione sarà dedicato alla subacquea”

Il conto alla rovescia è già partito. Quando mancano 327 giorni all’inaugurazione, Seafuture comincia a svelare le prime novità. Lo ha fatto da Parigi, dove, in occasione di Euronaval 2026, ha presentato in anteprima alcuni contenuti della decima edizione. Ufficiali le date, dal 27 al 30 settembre 2027, e qualche dettaglio del programma. Come un intero padiglione dedicato al mondo della subacquea.

Le sembianze della manifestazione diverranno più nitide con l’avvicinarsi al taglio del nastro. Intanto, però, il salone parigino dedicato alla difesa navale e alla sicurezza marittima ha offerto l’occasione per iniziare a delinearne i contenuti. Sul palco si sono avvicendati l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, Luisa Riccardi, direttrice generale della Federazione delle Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, e l’ammiraglio di squadra Fabio Gregori, sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare.

Insieme a loro, la direttrice operativa di Italian Blue Growth Laura Parducci, che ha ribadito il valore dell’evento: «Rappresenta un appuntamento strategico per i mondi di difesa e industria marittima. Un’occasione per favorire il dialogo tra istituzioni, forze armate e imprese, creando nuove opportunità di collaborazione e sviluppo». Tra le anticipazioni, una novità di rilievo: «Per l’edizione 2027 dedicheremo un intero padiglione alle tecnologie subacquee».

L’appuntamento è già fissato: a fine settembre nella base navale della Spezia. Italian Blue Growth sarà ancora una volta in cabina di pilotaggio, affiancata dalla Marina Militare e supportata da Fincantieri. Quella del 2027 sarà la decima edizione della manifestazione. Un traguardo significativo per gli organizzatori, soprattutto dopo che nell’ultima edizione del 2025 si sono toccati numeri da record: 375 aziende partecipanti, 80 delegazioni internazionali e migliaia di incontri tra imprese e rappresentanti istituzionali. Per Parducci, il cuore di Seafuture è proprio questo: «Il suo valore risiede nella capacità di trasformare l’incontro in relazioni, competenze e partnership concrete – conclude –, con uno sguardo rivolto all’innovazione e alle sfide del futuro».

Da Parigi alla Spezia, dunque, il percorso verso la nuova edizione è ufficialmente iniziato. Diciotto anni dopo la prima volta, Seafuture si prepara a celebrare la propria crescita e a rilanciare il confronto internazionale su tecnologie, capacità industriale e nuove sfide.