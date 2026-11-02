SMS group si rafforza in Italia: chiusa la fusione con Paul Wurth

L'amministratore delegato Braggiotti: "Creata una realtà più solida e capace di valorizzare competenze e storie"

Matteo Braggiotti
Matteo Braggiotti

Ultimo aggiornamento 2 novembre 2026 - 13:09

Ora è ufficiale. La fusione tra SMS Group e Paul Wurth Italia è efficace dall’1 novembre 2026. «Unirli – spiega l’amministratore delegato Matteo Braggiotti – significa creare una realtà più solida, capace di valorizzare competenze e storie industriali diverse e complementari». La nuova organizzazione conta quasi 800 persone e realizza un fatturato di circa 500 milioni di euro. 

Con la fusione per incorporazione, SMS group consolida il ruolo dell’Italia come hub industriale e tecnologico del Gruppo in Europa. «L’integrazione delle due realtà dà vita a un polo di dimensioni e competenze significative, profondamente connesso al tessuto industriale e intellettuale del Paese – continua Braggiotti -. Il setup italiano rappresenta inoltre da sempre un partner di primo piano per il settore siderurgico italiano, con cui SMS group collabora da decenni, contribuendo all’innovazione e allo sviluppo delle realtà produttive italiane». 

Il percorso di integrazione ha coinvolto anche le relazioni industriali. Nel mese di ottobre, l’azienda e le Rappresentanze Sindacali hanno sottoscritto un accordo integrativo di secondo livello, che completa il percorso avviato con l’intesa di aprile e definisce un quadro comune di trattamenti per le diverse realtà aziendali. La fusione costituisce così una tappa strategica nel consolidamento delle attività italiane di SMS group, il gruppo tedesco leader nella progettazione e realizzazione di impianti e tecnologie per la produzione e la lavorazione dell’acciaio e dei metalli non ferrosi: «una struttura più integrata, con competenze industriali e tecnologiche complementari, una significativa capacità di esecuzione dei progetti e una presenza rafforzata sul territorio italiano a servizio dei clienti globali e a valorizzazione del tessuto produttivo italiano», concludono dalla società.

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