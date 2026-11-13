SS United States affondato al largo della Florida: sarà la più grande barriera corallina artificiale al mondo / Il video

L’ex transatlantico americano SS United States, ultima grande nave del genere costruita negli Stati Uniti e ancora detentore del Nastro Azzurro, è stato affondato intenzionalmente nella notte di mercoledì 11 novembre al largo della Florida. Il relitto diventerà la più grande barriera corallina artificiale al mondo.

L’operazione, coordinata dalla contea di Okaloosa, si è conclusa intorno alle 21 ora locale, dopo una lunga fase di allagamento controllato. La nave giace a circa 22 miglia nautiche a sud-ovest di Destin-Fort Walton Beach, nel Golfo del Messico, su un fondale profondo circa 180 piedi (55 metri). I ponti superiori si trovano invece a una profondità compresa tra 55 e 60 piedi. I primi rilievi effettuati con il sonar e un veicolo subacqueo hanno confermato che lo scafo si è adagiato sul fondo in posizione verticale.

Lungo 990 piedi (oltre 300 metri), più del Titanic, e con una stazza lorda di 53.300 tonnellate, il Big U, come era soprannominato, fu varato nel 1951 a Newport News, in Virginia. Durante la traversata inaugurale, nel luglio 1952, stabilì il record di velocità media di 35,6 nodi sulla rotta transatlantica tra Stati Uniti e Regno Unito, conquistando il Nastro Azzurro, riconoscimento che detiene tuttora. Nel corso della sua carriera trasportò oltre un milione di passeggeri, completando circa 800 traversate prima del disarmo nel 1969, quando l’affermazione del trasporto aereo rese sempre meno conveniente il servizio passeggeri di linea sull’Atlantico. Da allora rimase ormeggiato a Filadelfia per decenni, mentre diversi progetti per il suo recupero e riutilizzo non riuscirono a concretizzarsi.

La SS United States Conservancy, organizzazione che aveva acquisito la proprietà della nave nel 2011, ha infine raggiunto un accordo per cederla alla contea di Okaloosa, che ne ha promosso la trasformazione in barriera artificiale. Dopo il trasferimento da Filadelfia a Mobile, in Alabama, all’inizio del 2025, lo scafo è stato sottoposto agli interventi necessari per l’affondamento. Sono stati rimossi i materiali pericolosi, le ciminiere e oltre 400 oblò. Sono state inoltre praticate aperture nello scafo per consentire l’ingresso controllato dell’acqua. Per portare a termine l’operazione non è stato necessario ricorrere a esplosivi.

L’affondamento, inizialmente programmato per il giorno precedente ma rinviato per le condizioni meteorologiche, ha richiesto tempi molto più lunghi del previsto: oltre quattro ore, contro i circa 45 minuti stimati. La particolare robustezza della struttura ha rallentato le operazioni di allagamento. Solo dopo diverse ore la nave ha iniziato a inclinarsi, fino a scomparire completamente sotto la superficie.

Il relitto sarà destinato ad attrarre subacquei e pescatori e a offrire un nuovo habitat alla fauna marina. Entrerà a far parte del sistema di barriere artificiali della costa della Florida, che comprende già il relitto dell’ex portaerei della Marina statunitense USS Oriskany, affondata nel 2006 nel Golfo del Messico e diventata uno dei più grandi siti di immersione al mondo.