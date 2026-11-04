Stati Uniti, Giappone e Australia insieme per testare una rete di comunicazione subacquea

L'esercitazione ha permesso di validare una comunicazione bidirezionale sfruttando innovativi sistemi dei tre Paesi

Il veicolo senza pilota giapponese Remus (foto di Leading Aicraftman Ivan Smotrov)
Il veicolo senza pilota giapponese Remus (foto di Leading Aicraftman Ivan Smotrov)

Ultimo aggiornamento 4 novembre 2026 - 14:03

Informazioni raccolte sui fondali da un drone giapponese sono state trasmesse a un nodo australiano e comunicate in seguito a un gateway statunitense. Tre passaggi, un’unica rete di comunicazione subacquea. L’esperimento condotto durante “Keen Sword 27” ha funzionato, fornendo risultati preziosi su come le tecnologie autonome e di comunicazione possano essere integrate tra forze armate alleate come quelle di Stati Uniti, Australia e Giappone.

Ogni parte è stata l’ingranaggio di un meccanismo. L’Australia, oltre ad aver fornito elementi chiave per la progettazione e realizzazione del test, si è occupata nel nodo di comunicazione sottomarina Rock Lobster. Il Giappone ha messo a disposizione il veicolo senza equipaggio Remus 620. Mentre gli Usa hanno prima ricevuto le informazioni tramite e un gateway e poi le hanno trasmesse a una stazione a terra. Nella seconda parte della sperimentazione, è successo l’inverso: un segnale di comando è partito dalla superficie ed è arrivato al drone, dimostrando una comunicazione bidirezionale capace di integrare i tre sistemi.

“Attraverso l’esperimento siamo riusciti a validare nuovi livelli di interoperabilità”, ha dichiarato Brice Mitchell del Defence Science and Technology Group australiano. Sulla stessa lunghezza d’onda il capitano di vascello giapponese Nakashima Junta: “Era la prima attività di questo tipo per noi ed è stata in grado di collegare con successo i sistemi autonomi di tre nazionali”. “Testando e valutando insieme queste capacità, garantiamo che le nostre forze congiunte siano dotate degli strumenti e delle tecnologie necessari per mantenere una regione del Pacifico libera e aperta”, ha chiosato il colonnello dell’U.S. Pacific Command Jeffrey Newcamp.

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