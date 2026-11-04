Stati Uniti, Giappone e Australia insieme per testare una rete di comunicazione subacquea

Informazioni raccolte sui fondali da un drone giapponese sono state trasmesse a un nodo australiano e comunicate in seguito a un gateway statunitense. Tre passaggi, un’unica rete di comunicazione subacquea. L’esperimento condotto durante “Keen Sword 27” ha funzionato, fornendo risultati preziosi su come le tecnologie autonome e di comunicazione possano essere integrate tra forze armate alleate come quelle di Stati Uniti, Australia e Giappone.

Ogni parte è stata l’ingranaggio di un meccanismo. L’Australia, oltre ad aver fornito elementi chiave per la progettazione e realizzazione del test, si è occupata nel nodo di comunicazione sottomarina Rock Lobster. Il Giappone ha messo a disposizione il veicolo senza equipaggio Remus 620. Mentre gli Usa hanno prima ricevuto le informazioni tramite e un gateway e poi le hanno trasmesse a una stazione a terra. Nella seconda parte della sperimentazione, è successo l’inverso: un segnale di comando è partito dalla superficie ed è arrivato al drone, dimostrando una comunicazione bidirezionale capace di integrare i tre sistemi.

“Attraverso l’esperimento siamo riusciti a validare nuovi livelli di interoperabilità”, ha dichiarato Brice Mitchell del Defence Science and Technology Group australiano. Sulla stessa lunghezza d’onda il capitano di vascello giapponese Nakashima Junta: “Era la prima attività di questo tipo per noi ed è stata in grado di collegare con successo i sistemi autonomi di tre nazionali”. “Testando e valutando insieme queste capacità, garantiamo che le nostre forze congiunte siano dotate degli strumenti e delle tecnologie necessari per mantenere una regione del Pacifico libera e aperta”, ha chiosato il colonnello dell’U.S. Pacific Command Jeffrey Newcamp.