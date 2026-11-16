«La Sicilia può diventare uno dei principali motori dello sviluppo del Mediterraneo. I porti avranno un ruolo decisivo, soprattutto in una fase in cui si aprono nuove opportunità legate alla ricostruzione di interi Paesi». Annalisa Tardino, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia occidentale, guarda oltre l’orizzonte delle singole infrastrutture. Dalla Libia alla competitività dei collegamenti marittimi, passando per il completamento delle opere a Palermo e Trapani, la strategia punta a rafforzare il sistema portuale e le sue connessioni con i mercati internazionali.



Presidente, la missione a Misurata ha aperto nuove prospettive di collaborazione con la Libia. Quali opportunità concrete si possono sviluppare per i porti della Sicilia occidentale?

«Abbiamo posto le basi per un dialogo e un confronto a tutto tondo. La Libia è un Paese complesso, che ha superato la fase più critica della propria esistenza ma deve ancora trovare un assetto economico e sociale, anche attraverso un processo di ricostruzione. Le opportunità per le imprese italiane sono importanti: dall’edilizia all’impiantistica, dalle telecomunicazioni all’energia e alla sanità. I nostri porti sono pronti a sostenere questo interscambio».





La presenza di gruppi come Msc, Grimaldi e Fincantieri apre scenari importanti. Ci sono interlocuzioni per nuove linee e collegamenti logistici?

«I nostri uffici commerciali sono impegnati su più fronti. Il porto di Palermo e gli altri scali del sistema sono sempre più attrattivi, anche grazie agli investimenti infrastrutturali realizzati e a una nuova affidabilità. Ogni giorno portiamo avanti confronti e trattative. Lavoriamo per costruire uno schema di traffici coerente con le vocazioni che ciascun porto della Sicilia occidentale si è dato».



A Palermo il waterfront e il nuovo terminal crociere rappresentano due interventi importanti. Quali sono le scadenze?

«La consegna dell’interfaccia città-porto, prevista per la primavera del 2027, sarà una tappa decisiva nel completamento del waterfront. Procede anche l’iter per la passerella pedonale tra il terminal crociere e piazza Camilleri: in settimana si riunirà la commissione per esaminare i progetti. Stiamo inoltre lavorando perché l’ex stazione Sampolo diventi un’area buffer per l’attesa e la sosta temporanea dei mezzi pesanti, migliorando la gestione dei flussi. E ancora: proseguono i lavori del bacino di carenaggio da 150 mila tonnellate, strategico per la cantieristica navale e previsto in consegna nel 2028. Il trasferimento dei container a Termini Imerese ha intanto rafforzato la specializzazione commerciale e logistica di quello scalo. Parallelamente, la riqualificazione della zona settentrionale di Palermo sarà orientata ai cittadini, con il recupero di aree oggi poco valorizzate, nuovi spazi verdi e una maggiore accessibilità al mare».



Anche a Trapani il programma delle opere è articolato. Come intendete affrontare il nodo dei tempi?

«Puntiamo a risolvere criticità strutturali che condizionano accessibilità, sicurezza della navigazione e capacità di accogliere traffici commerciali, passeggeri e crocieristici. Le opere sono strettamente collegate e la piena efficacia di ciascuna dipende anche dal completamento delle altre. Nel solo 2027 sono previsti interventi per complessivi 4,4 milioni di euro. Sono strategici il dragaggio e i lavori sulla diga Ronciglio, che consentiranno di ampliare l’imboccatura portuale e migliorare le manovre delle navi. Per il nuovo Ponte di Mezzo, necessario a superare le attuali limitazioni di carico e rendere più efficienti i collegamenti con le banchine del Ronciglio, abbiamo completato la progettazione strutturale. Prevediamo inoltre un nuovo terminal per le minicrociere».



La candidatura delle Saline di Trapani a patrimonio Unesco rischia di entrare in conflitto con lo sviluppo dello scalo?

«No. L’intera area portuale è stata esclusa dal perimetro della candidatura. Non esiste quindi alcun contrasto con i programmi di sviluppo dello scalo, in particolare per quanto riguarda crociere e diporto».



Quali sono invece le priorità per Gela, Sciacca, Licata e Porto Empedocle?

«Il 2027 sarà un anno importante per questi scali. La programmazione tiene conto delle specificità di ciascuno e punta a superare criticità infrastrutturali che da tempo ne limitano le potenzialità. A Porto Empedocle le priorità sono il dragaggio dei fondali e il consolidamento della banchina Sciangula. A Licata investiremo sulla riqualificazione dell’ex mercato ittico della banchina Marianello, restituendo valore a un luogo simbolico della tradizione marinara, oltre a migliorare gli spazi di lavoro dei pescatori e la sicurezza degli approdi. A Gela l’urgenza è ripristinare la piena navigabilità del Porto Rifugio con il dragaggio e un pennello intercettatore contro l’insabbiamento. Abbiamo ottenuto il parere favorevole del Provveditorato alle Opere pubbliche per Sicilia e Calabria e attendiamo quello del Mase: contiamo di realizzare il dragaggio, già finanziato, entro il prossimo anno. A Sciacca, infine, gli interventi principali riguardano un antemurale e il banchinamento del Molo di Levante interno. La sfida comune è trasformare la programmazione in opere, accelerando progettazione e autorizzazioni e garantendo le coperture finanziarie. Nessuno scalo deve rimanere indietro».



Sul fronte della riforma portuale, quali cambiamenti ritiene indispensabili per garantire maggiore autonomia alle Autorità di sistema?

«Non mi sembra opportuno intervenire su un progetto di legge attualmente all’esame del Parlamento. Se ci verrà chiesto un parere, forniremo un contributo fattivo alla definizione del miglior modello possibile di governance».



C’è poi il tema dell’Ets, sul quale le Autorità portuali italiane chiedono correttivi a Bruxelles. Qual è la vostra posizione?

«La politica del Green Deal europeo sta mostrando molte delle contraddizioni che erano state evidenziate fin dall’inizio. L’Ets è tra queste e si è tradotto in una penalizzazione che incide sulla competitività dell’intero cluster marittimo dei Paesi membri. In rappresentanza di Assoporti ho portato all’attenzione dell’Executive Committee di Espo, interlocutore della Commissione europea per la portualità, le istanze dei porti italiani, con particolare riguardo alle specificità delle isole maggiori. Chiediamo correttivi che tengano conto delle condizioni geografiche e dei vincoli strutturali dei territori insulari. La transizione energetica deve procedere secondo criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale, senza diventare un fattore di isolamento o di perdita di competitività. Un primo risultato è arrivato: Espo ha recepito la posizione italiana nel proprio documento ufficiale destinato alla Commissione europea. È un passaggio significativo, perché porta le esigenze dell’insularità nel confronto in cui si definiscono le politiche che incideranno sul futuro dei porti e dei collegamenti marittimi».



Quale opera considera il vero banco di prova della sua presidenza?

«Non esiste una singola opera. Il banco di prova è il sistema portuale nel suo complesso e la capacità della governance di controllare i processi e rispondere tempestivamente alle esigenze del mercato internazionale».



Tra dieci anni come immagina i porti siciliani? E quale bilancio farà del suo mandato?

«Sono una siciliana convinta e immagino un’economia dell’isola in forte sviluppo, capace di cogliere anche le opportunità che arriveranno dalla ricostruzione di interi Paesi. In questo processo i porti saranno la vera locomotiva dello sviluppo. Quanto al mio mandato, mi è stato chiesto di lavorare per l’interesse comune ed è quello che sto facendo. I bilanci si faranno alla fine. Una cosa è certa: nessuno potrà contestarmi di non avercela messa tutta».