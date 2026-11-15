Geopolitica e Mediterraneo, Tony Blair a Genova sul palco del Best il 17 novembre

GENOVA – L’ex premier britannico Tony Blair sarà tra i protagonisti del BEST (The Blue Economy Summit & Trade Show), in programma a Genova dal 16 al 19 novembre 2026. Martedì 17 novembre, alle 11, nella Plenary Room, Blair parteciperà a una sessione-intervista dal titolo «Geopolitics, Technology and the Future of Trade by Sea». A questo indirizzo l’agenda completa e il modulo per le registrazioni.

L’incontro aprirà il programma internazionale della giornata, dopo la sessione inaugurale alla quale prenderanno parte rappresentanti del governo italiano e della Commissione europea. Al centro del confronto le trasformazioni del commercio marittimo e le prospettive della blue economy, con la partecipazione di armatori, operatori portuali e logistici, rappresentanti dei settori energetico, cantieristico e crocieristico, oltre a esponenti della finanza, delle assicurazioni e della tecnologia e delegazioni internazionali.

Alle 12.15 seguirà il keynote di Soren Toft, ceo di Msc, dedicato al Mediterraneo come cuore del commercio globale.

L’intervento di Blair si colloca in una fase di forte attenzione alla sicurezza delle rotte marittime, agli approvvigionamenti energetici e alle tensioni geopolitiche. A questi temi si aggiunge il ruolo delle nuove tecnologie, intelligenza artificiale compresa, nella trasformazione di porti, logistica e navigazione. L’ex premier britannico, già inviato del Quartetto per il Medio Oriente – formato da Nazioni Unite, Stati Uniti, Unione europea e Russia e impegnato nella ricerca di una soluzione al conflitto israelo-palestinese – porterà al Summit la propria esperienza politica e diplomatica.

Alla guida del governo britannico dal 1997 al 2007, Tony Blair è stato uno dei protagonisti della politica internazionale tra la fine della Guerra fredda e i primi anni Duemila. Durante i suoi tre mandati ha avuto un ruolo centrale nelle relazioni transatlantiche e negli interventi occidentali in Kosovo, Afghanistan e Iraq. Dopo aver lasciato Downing Street, ha ricoperto dal 2007 al 2015 l’incarico di inviato del Quartetto per il Medio Oriente. Oggi è presidente esecutivo del Tony Blair Institute for Global Change, organizzazione che si occupa di governance, sviluppo, innovazione tecnologica e trasformazioni geopolitiche. La sua attività si concentra anche sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie per governi, economie e società.

Il confronto si concentrerà in particolare sulla geopolitica dei mari: le vulnerabilità dei principali chokepoint mondiali, il ruolo del Mediterraneo nei collegamenti tra Europa, Africa e Golfo, le tensioni che condizionano le rotte commerciali ed energetiche e gli effetti della rivalità tra le grandi potenze sulla libertà di navigazione. Temi che investono direttamente le strategie degli armatori, degli operatori portuali e delle imprese della filiera marittima.

Il BEST, organizzato da Blue Media, società del gruppo Msc che edita Il Secolo XIX e il sito in doppia lingua BluEconomy.com, si svolgerà al Padiglione Blu Jean Nouvel del Waterfront di Levante. Dal 16 al 19 novembre sono attesi a Genova operatori, istituzioni, imprese e rappresentanti del mondo finanziario e tecnologico per quattro giornate di incontri e approfondimenti sulle prospettive della blue economy e sul futuro del commercio marittimo internazionale. Quasi trecento i relatori che animeranno le sessioni di lavoro, 250 le aziende coinvolte, 150 gli spazi espositivi.