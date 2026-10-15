Genova, tunnel subportuale: firmato il contratto tra Autostrade e Webuild per il lotto B

I lavori verranno realizzati con una talpa meccanica dal diametro di circa 16 metri e si prevede che, tra affidi diretti e a terzi, i posti di lavoro creati saranno circa 700.

I cantieri del Tunnel subportuale nel porto di Genova

Ultimo aggiornamento 15 ottobre 2026 - 20:49

Nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla presenza del viceministro Edoardo Rixi, è stato firmato il contratto da 803 milioni di euro tra Autostrade per l’Italia e Webuild per la realizzazione del lotto B del tunnel subportuale di Genova. Si tratta della parte centrale del tracciato della galleria che passa sotto il porto e il tessuto cittadino ed è una delle parti più complesse dell’opera, una delle più impegnative da realizzare in Italia a livello sotterraneo.

I lavori verranno realizzati con una talpa meccanica dal diametro di circa 16 metri e si prevede che, tra affidi diretti e a terzi, i posti di lavoro creati saranno circa 700.  La firma arriva dopo che a luglio era stata aggiudicata l’opera e, oltre al viceministro Rixi, erano presenti il subcommissario per la ricostruzione di Genova Carlo De Simone, l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Arrigo Giana e l’amministratore delegato di Webuild Pietro Salini.

“Stiamo trasformando una visione attesa da anni in un’infrastruttura capace di migliorare la mobilità urbana – ha dichiarato Rixi – per rafforzare la competitività del porto e restituire spazi alla città”, mentre De Simone ha detto che è “un passo decisivo verso un’opera strategica”.

Lo stato dei lavori

Nel frattempo il lotto A sta per essere completato con interventi decisivi quali la nuova galleria ferroviaria, il giro Lanterna, la nuova viabilità portuale e infine lo scolmatore del rio San Bartolomeo.

Spiega Giana che nell’opera “si esprime al meglio la sinergia tra le varie competenze del nostro gruppo: da quella ingegneristica e progettuale di Tecne fino ad Amplia che con la sua capacità realizzativa ha potuto completare le attività della prima fase in linea con il cronoprogramma”, mentre Salini ha detto che per completare il tunnel “arriva a Genova il meglio dell’ingegneria italiana per una sfida di altissimo livello.

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