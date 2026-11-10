Un’associazione tenta di fermare l’affondamento programmato della S.S. United States

Una fondazione no-profit ha presentato un ricorso d’urgenza per bloccare l’affondamento della leggendaria nave americana S.S. United States, destinata a diventare la più grande barriera corallina artificiale al mondo al largo della Florida. Il giudice federale ha tuttavia respinto le richieste di sospensiva d’urgenza, aprendo definitivamente la strada al traino e all’affondamento del transatlantico.

Costruita nei cantieri di Newport News, in Virginia, ed entrata in servizio nel 1952, la S.S. United States è stata la più grande e veloce nave passeggeri mai realizzata negli Stati Uniti. Lunga circa 302 metri e con una stazza lorda di 53.300 tonnellate, già nel suo viaggio inaugurale conquistò il prestigioso Nastro Azzurro dell’Atlantico mantenendo una velocità media di circa 35 nodi e battendo il record detenuto dalla Queen Mary della Cunard. Progettata dall’architetto navale William Francis Gibbs, la nave era stata concepita durante la Guerra Fredda per essere convertita all’occorrenza in un rapido trasporto truppe. Ritirata dal servizio commerciale nel 1969, è passata negli anni attraverso vari proprietari e diversi progetti di recupero mai andati a buon fine. Dal 2011 era di proprietà della SS United States Conservancy, che ha tentato invano di trasformarla in un museo o in un hotel galleggiante.

Nell’ottobre 2024, la contea di Okaloosa (Florida) l’ha acquistata per un milione di dollari all’interno di un piano complessivo da oltre 10 milioni. L’obiettivo è affondarla a circa 22 miglia nautiche a sud-ovest di Destin, nel Golfo del Messico, a una profondità di 55 metri, lasciando i ponti superiori accessibili ai sub a una profondità di circa 17-18 metri (55-60 piedi). Diventerà così il relitto più grande del Florida Panhandle Shipwreck Trail, superando la portaerei USS Oriskany affondata nel 2006. La nave è stata trasferita da Filadelfia a Mobile, in Alabama, dove è stata sottoposta alle operazioni di bonifica: sono stati rimossi carburanti, cavi elettrici, materiali tossici, oltre a fumaioli, alberi radar, oblò e altri elementi storici destinati a un futuro museo a terra. L’affondamento avverrà tramite allagamento controllato, senza l’uso di esplosivi, per consentirle di posarsi dritta sul fondale.

La SS United States Preservation Foundation ha depositato la causa il 3 novembre 2026 presso la corte federale del Distretto Nord della Florida, chiedendo un’ordinanza restrittiva d’urgenza e un’ingiunzione preliminare per impedire il traino (previsto per il 9 novembre) e l’immersione (inizialmente fissata per il 12, poi anticipata all’11 per ragioni meteo). L’accusa rivolta al Corpo degli Ingegneri dell’Esercito statunitense è quella di aver approvato il progetto senza un’adeguata valutazione di impatto ambientale (NEPA) e senza rispettare appieno le normative sulla tutela del patrimonio storico (National Historic Preservation Act): la nave è infatti iscritta dal 1999 al National Register of Historic Places. I ricorrenti segnalano inoltre la presenza di circa 59.000 libbre di primer al cromato di zinco (contenente cromo esavalente) applicato negli anni Cinquanta, citando esperti preoccupati per i potenziali rischi tossici sui sedimenti e sulla fauna marina. Viene infine contestata la preventiva rimozione delle componenti storiche senza le dovute autorizzazioni.

Il giudice M. Casey Rodgers ha respinto per due volte le istanze d’urgenza (senza pregiudicare il merito), motivando la decisione con la mancanza di un ricorso formalmente giurato e l’assenza di una cauzione adeguata a coprire i costi di ormeggio e stoccaggio sostenuti dai contribuenti della contea. La contea di Okaloosa ha quindi proseguito le operazioni: il 9 novembre la nave ha lasciato la baia di Mobile scortata dalla Guardia Costiera. L’affondamento, anticipato all’11 novembre per sfruttare condizioni meteo favorevoli, sarà trasmesso in diretta streaming.

La vicenda incarna il complesso equilibrio tra conservazione storica e promozione turistico-ambientale. Se per i sostenitori la barriera artificiale darà impulso alla biodiversità marina e all’economia del turismo subacqueo locale, per i critici rappresenta la perdita irreparabile di un pezzo fondamentale della storia navale e industriale americana. La causa di merito andrà avanti, ma per la storica ammiraglia il destino appare ormai segnato.