Giosuè Vezzuto ha assunto la carica di amministratore delegato di RINA Services, società del Gruppo RINA attiva nei settori marittimo e della certificazione. Vezzuto è alla guida dell’azienda dallo scorso agosto succedendo a Paolo Moretti, oggi amministratore delegato e direttore generale di RINA S.p.A..

RINA Services opera attraverso una rete internazionale che può contare sulle competenze di oltre 2.200 professionisti. Nel 2025 la società ha registrato ricavi superiori a 384 milioni di euro, pari a circa il 37% del fatturato del Gruppo, con una crescita del 13% rispetto all’anno precedente. Per il 2026, RINA Services prevede di superare la soglia dei 400 milioni di euro di ricavi.

Giosuè Vezzuto, amministratore delegato di RINA Services, ha dichiarato: «Assumo questo incarico con orgoglio e determinazione, grato della fiducia che mi è stata accordata. Negli ultimi cinque anni abbiamo registrato una crescita media annua del 15% nel Marine e del 10% nella Certification. Sono risultati che riflettono il lavoro delle nostre persone e la fiducia che i clienti continuano a riporre in RINA. Il mio impegno è proseguire su questo percorso con ambizione, puntando sulla qualità dei risultati e dei servizi, e promuovendo un’innovazione capace di generare benefici concreti per i nostri clienti e per le nostre persone. Il tutto, nel pieno rispetto dei valori che ci contraddistinguono: competenza, indipendenza e affidabilità».

Paolo Moretti, amministratore delegato e direttore generale di RINA, ha affermato: «In questi anni ho avuto modo di apprezzare la visione e le capacità di Giosuè Vezzuto nei diversi ruoli che ha ricoperto in Italia e all’estero, e sono certo che la sua esperienza porterà ulteriore valore nei mercati in cui opera RINA Services. Grazie alla sua guida, alle competenze di tutti i colleghi e alle solide basi costruite nel tempo, RINA Services potrà proseguire il suo percorso di crescita contribuendo ulteriormente allo sviluppo dell’intero Gruppo».

Chi è Giosuè Vezzuto

Ingegnere navale, Vezzuto è entrato in RINA nel 1997. Nel suo percorso professionale ha ricoperto posizioni manageriali, commerciali e operative all’interno delle società del Gruppo con crescente responsabilità. Dapprima nel dipartimento di classificazione e di ingegneria e, successivamente, nella business unit Marine. In RINA ha ricoperto, tra gli altri, i ruoli di vicedirettore dell’ufficio di Napoli, responsabile dell’ufficio di Singapore, country manager per il Sud-est asiatico, regional manager per il Nord Europa e regional manager per l’Asia. Dal 2019 ricopriva il ruolo di executive vice president Marine in RINA Services.