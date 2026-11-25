Manuela Indaco, spedizioniere di Catania, è la nuova presidente di Wista Italy, l’associazione internazionale che riunisce donne con ruoli di responsabilità nei settori marittimo, commerciale e logistico. Il rinnovo del Consiglio direttivo per il biennio 2026-2028 è stato deliberato durante l’assemblea annuale ospitata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, alla presenza del segretario generale Tito Vespasiani.

Nel nuovo direttivo siedono Lucia Tringali, Caterina Cerrini, Elena Piga, Felicia Della Peruta, Elisabetta Sensi e Caterina Guidotti. L’assemblea ha fatto il punto sui risultati dell’associazione, che negli ultimi anni ha promosso oltre 70 iniziative, siglato protocolli con Federazione del Mare, Assiterminal e Fidapa e avviato, insieme alla Federazione del Mare e con il supporto scientifico di Prometeia, l’Osservatorio sulla presenza femminile nella Blue Economy.

La ricerca evidenzia la competitività delle imprese a guida femminile, con risultati positivi in termini di marginalità, redditività ed equilibrio finanziario. La presidenza uscente era affidata a Costanza Musso, ad del Gruppo Grendi, affiancata dalla vicepresidente Gabriella Reccia.

L’assemblea si è svolta nell’ambito di una due giorni genovese del programma «Di porto in porto», con visite ai Cantieri San Giorgio e Mariotti e un tour in battello tra le banchine commerciali, i terminal passeggeri e il cantiere della nuova diga foranea. Wista International conta oltre 6.200 socie in 62 Paesi.