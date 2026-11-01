A due giorni dalle midterm, il mondo si gioca la partita su Trump

A quarantotto ore dal voto del 3 novembre 2026, le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti scavalcano i confini nazionali. Il referendum sulla seconda presidenza di Donald Trump è ormai una questione globale. Rientrato alla Casa Bianca nel 2025 con maggioranze risicate al Congresso, il Capo dello Stato rischia oggi di perdere il controllo delle Camere: sondaggi e mercati delle scommesse indicano una forte spinta democratica verso la maggioranza alla Camera e una partita riaperta anche al Senato. Non si tratta soltanto dell’equilibrio istituzionale a Washington. Le scelte dell’amministrazione (dai dazi al conflitto con l’Iran, fino all’asse incerto con Mosca e Pechino) hanno già colpito l’economia reale e le tasche dei cittadini, in America come in Europa.

Le tensioni belliche nel Medio Oriente e la politica protezionistica a largo spettro hanno fatto impennare i costi energetici, dei fertilizzanti e delle merci di consumo. Una dinamica che la maggioranza degli elettori attribuisce direttamente alle scelte della Casa Bianca. Trump ha frenato su nuove escalation per contenere l’impatto elettorale, ma ha lasciato intendere che lo scenario cambierà dopo il 3 novembre. Diplomazia e analisti ipotizzano una recrudescenza delle offensive e un ricorso spregiudicato alla leva militare: se privato della maggioranza congressuale, il presidente entrerebbe nella fase finale di lame duck, libero dai vincoli della rielezione.

L’Europa osserva con diretta preoccupazione. Un Congresso guidato o diviso dai Democratici ostacolerebbe la strada a nuovi dazi unilaterali e alla revisione dei trattati commerciali, pur lasciando intatti i poteri esecutivi in materia di difesa nazionale e commercio estero. I nodi geopolitici restano intatti: il ridimensionamento del sostegno all’Ucraina, l’allentamento del vincolo Atlantico, l’ipotesi mai smentita di una spartizione in “sfere di influenza” intessuta tra Washington, Mosca e Pechino. Un’intesa a tre che allarmerebbe sia le capitali europee sia gli alleati in Asia, a partire da Taipei. D’altra parte, nemmeno l’eventuale affermazione democratica restituirebbe automaticamente linearità alla politica estera americana, condizionata com’è dal diritto di veto presidenziale e da un partito spaccato tra l’ala progressista e quella moderata.

L’appuntamento alle urne non scalfirà le prerogative strutturali dell’esecutivo: Trump conserverà la facoltà di agire per decreti, di ricorrere alla forza armata e di imporre tariffe. Incontrerà tuttavia un argine severo su bilancio statale, nomine ed inchieste parlamentari. Per gli alleati europei – e per l’Italia in prima linea – la posta in gioco coincide con il grado di prevedibilità di Washington. L’eventuale conquista democratica di una Camera riaprirà spazi per il confronto e la pressione diplomatica; un’ulteriore tenuta repubblicana sdoganerà un unilateralismo ancora più rigido. Il mondo osserva non soltanto il pallottoliere dei seggi, ma quale versione del presidente uscirà dal 3 novembre: un leader ancora condizionato dalla ricerca della legittimità elettorale o un battitore libero pronto a ridefinire, con maggiore spregiudicatezza, gli assetti mondiali.