La Libia ratifica l’intesa marittima con Erdogan: sale la tensione con la Grecia

Ora è ufficiale. Il parlamento libico, riunito a Bengasi, ha approvato all’unanimità l’accordo sulla delimitazione delle zone di competenza marittima nel Mediterraneo firmato nel novembre 2019 tra la Turchia e l’allora Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli.

L’annuncio della Libia

L’annuncio è arrivato dal parlamento dello Stato africano. Sul proprio sito ufficiale ha confermato la svolta nelle relazioni tra Ankara e le autorità della Libia orientale. I deputati, inoltre, hanno votato all’unanimità l’abrogazione di due precedenti risoluzioni parlamentari del 2020. La numero 1, con la quale era stata respinta la ratifica degli accordi sottoscritti tra la Turchia e il governo di Tripoli, e la numero 6, che disponeva l’interruzione delle relazioni politiche con la Turchia. Le decisioni erano state adottate durante il conflitto civile libico, quando i turchi sostenevano militarmente il governo libico contro l’offensiva delle forze del generale Khalifa Haftar.

L’accordo, sottoscritto il 27 novembre 2019 dal presidente Recep Tayyip Erdogan e dall’allora premier Fayez al Sarraj, definisce le rispettive aree di giurisdizione marittima nel Mediterraneo orientale, una regione strategica per l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse energetiche offshore. L’intesa è da anni al centro di una controversia diplomatica con Grecia e Cipro, che contestano la delimitazione delle zone economiche esclusive e delle piattaforme continentali, soprattutto in relazione ai diritti marittimi delle isole greche, tra cui Creta.

La replica greca

Proprio Atene, con una nota del ministero degli Esteri, ha condannato la decisione di ratificare l’accordo. La mossa del parlamento libico, secondo la Grecia, “non modifica la natura dell’accordo illegale e invalido, che è contrario al diritto internazionale del mare e lede i diritti sovrani dei Paesi della regione”. La geografia e il diritto internazionale del mare “non cambiano a seguito di decisioni parlamentari unilaterali e giuridicamente infondate”, si legge. Atene sostiene che l’intesa, tra gli altri, ignora Creta e le altre isole del sud-est del Mar Egeo nella definizione dei diritti marittimi greci nella regione. “Chiediamo alla controparte libica di astenersi da qualsiasi azione contraria al diritto internazionale che minacci la stabilità nel Mediterraneo orientale – ha affermato il ministero ellenico -. La Grecia ha già informato i propri partner e alleati e adotterà tutte le misure appropriate per tutelare i propri diritti sovrani”.

La reazione dell’Unione Europea

La reazione dell’Unione Europa non si è fatta attendere. “Esprimiamo profondo rammarico per la ratifica, avvenuta oggi da parte del Parlamento libico, del cosiddetto protocollo d’intesa tra Libia e Turchia sulla delimitazione delle giurisdizioni marittime nel Mar Mediterraneo”, si legge in una dichiarazione congiunta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. “Ricordiamo che la posizione dell’Ue in merito è stata chiaramente espressa dal Consiglio europeo nel 2019 e rimane invariata”. Tale accordo, prosegue la comunicazione, “lede i diritti sovrani di Stati terzi, non è conforme al diritto del mare ed è da considerarsi nullo e privo di effetti”. Di conseguenza, l’UE ha ribadito la solidarietà alla Grecia e a Cipro e la posizione contro qualsiasi interferenza esterna in Libia.