Acquisti digitali, l’IA pesa quanto gli influencer

Milano – I siti di vendita al dettaglio in Rete e le piattaforme digitali si confermano il primo canale per gli acquisti digitali degli italiani. Nel 2026 il 79,6% degli acquisti online di prodotti avviene presso questi soggetti, contro il 67% del 2014; mentre i produttori, intesi come marchi che vendono direttamente al consumatore tramite un sito o applicazione proprietaria, si fermano al 9,3%.

Il quadro si capovolge nei servizi e nei beni digitali, dove i produttori mantengono il primato con il 47,1% degli acquisti, contro il 21,6% degli eRetailer. Il mercato dei marketplace resta fortemente concentrato: i grandi operatori generalisti internazionali intermediano la maggioranza degli acquisti, mentre il resto si distribuisce tra piattaforme specializzate per settore, dalla moda alla farmacia online, dalla consegna del cibo ai beni di seconda mano.

Queste alcune delle evidenze principali emerse durante l’evento Netcomm Focus Digital Marketing & Channel Strategy 2026. In occasione dell’incontro è stata presentata la ricerca Netcomm NetRetail Focus Marketplace, che analizza il ruolo dei marketplace nell’esperienza degli acquirenti, dalla ricerca del prodotto alla consegna.

La ricerca è stata realizzata dal Netcomm, il consorzio del commercio digitale italiano, in collaborazione con Beintoo, Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza, Edi-Digital Innovation Hub di Confcommercio, InPost, MagNews, Banca Sella e Trustpilot. Sono state inoltre condivise le evidenze del White Paper Netcomm AI & Agentic Commerce 2026, dedicato a come Intelligenza artificiale e agenti stanno ridefinendo visibilità, campagne promozionali e relazione con il cliente.

Durante la giornata sono stati presentati anche i risultati dell’Osservatorio di Netcomm Trend dei Comportamenti di acquisto omnicanale, realizzato in collaborazione con Circana:“Il commercio digitale in Italia – commenta Roberto Liscia, presidente del Netcomm – si concentra sempre di più sui marketplace: quasi otto acquisti di prodotti online su 10 passano da un eRetailer, e in sette casi su 10 si tratta di un riacquisto su una piattaforma già conosciuta”.

“E il loro ruolo non si ferma all’online – aggiunge Liscia -. Quattro acquisti in negozio su 10 sono preceduti da una ricerca digitale, e il sito di un eRetailer è il quarto punto di contatto consultato prima di comprare in un punto vendita fisico. Oggi, la vera sfida per brand e retailer è farsi trovare e farsi scegliere, su tutti i canali”.

“Le recensioni – prosegue Liscia – consultate dal 53,1% di chi acquista sui marketplace, sono già uno dei punti di contatto più decisivi, e l’Intelligenza artificiale ne amplifica il peso: più di un italiano adulto online su tre la usa stabilmente, e chatbot e motori di ricerca offrono risposte al posto dei link”.

“La visibilità – conclude il numero uno del Netcomm – non si conquista più solo scalando le classifiche dei motori di ricerca, ma diventando la risposta scelta dagli algoritmi: dati di prodotto strutturati, recensioni e reputazione diventano asset strategici. È una sfida che riguarda soprattutto le piccole e medie imprese, che rischiano di restare indietro: solo l’8% ha progetti di Ia strutturati, contro il 71% delle grandi imprese”.

Perché si sceglie il marketplace: prezzo, assortimento e spedizioni

Dall’analisi delle quote d’acquisto emergono diversi comportamenti in base alle categorie merceologiche. In media passano dagli eRetailer il 79,6% degli acquisti online di prodotti e il 21,6% di quelli di servizi digitali, ma alcuni settori li scelgono molto più di altri: elettronica, giocattoli, accessori e gadget, salute e benessere e cosmetica.

Il legame è invece molto più debole per assicurazioni, biglietti di viaggio, vacanze ed enogastronomia, dove si preferisce un acquisto in siti e app proprietari. La scelta di acquisto su un marketplace è guidata dal prezzo, che resta il primo motivo di scelta (34,5%), ma anche da altri elementi: pesano anche l’ampiezza dell’assortimento (29,2%), le spese di consegna ridotte o gratuite (28,7%), un reso facile e gratuito (20,0%) e la qualità del servizio di consegna (15,1%). Quando si acquista da un produttore o da un retailer tradizionale contano invece maggiormente il prezzo e la possibilità di trovare articoli di nicchia o personalizzabili.

Recensioni e motori di ricerca in testa, l’IA come assistente alla scelta

Prima di un acquisto su marketplace si consultano in media 3,8 touchpoint, un valore leggermente inferiore a quello che precede gli acquisti presso altre tipologie di merchant. Il motore di ricerca resta il punto di partenza più utilizzato (55,2%), seguito a breve distanza dalle recensioni (53,1%), che si confermano tra i canali giudicati più efficaci: chi acquista su un marketplace ha bisogno di essere rassicurato e si affida ai consigli di altri consumatori, e in generale ai canali che forniscono informazioni sul prodotto, anche se non mediati dal brand.

Seguono i siti di commercio digitale (44,4%), i siti dei brand (43,3%) e i comparatori di prezzo (38%). Il passaggio in negozio per vedere o provare il prodotto coinvolge il 22,7% degli acquirenti presso marketplace. Prima dell’acquisto di un prodotto o servizio su un marketplace, il 14,8% consulta Chatbot e IA: l’utilizzo è finalizzato al confronto di prezzi e caratteristiche (65,5%), al suggerimento di prodotti in base ai propri bisogni (62,9%), al riassunto di recensioni e informazioni tecniche (62,2%) e creare una lista ristretta di prodotti tra cui scegliere (57,5%). Solo il 49,2% chiede all’IA di consigliare il merchant più adatto: chi acquista su marketplace delega la fiducia alla piattaforma stessa e usa l’IA come assistente tecnico nella scelta del modello o della marca.

Fidelizzazione: la forza dell’abitudine e del riacquisto

L’analisi degli acquisti online indica che in più di 6 casi su 10 (68,9%) gli acquisti presso gli eRetailer sono riacquisti, ovvero di ripetizioni di esperienze di acquisto online già fatte in passato, un dato superiore a quello rilevato per le altre tipologie di merchant; invece solo il 16,3% nasce da una ricerca sul web.

Non a caso l’Abitudinario è il profilo più diffuso tra chi compra sui marketplace (37%), seguito dal Convenience Seeker (21%); rispetto al totale degli acquirenti online, sui marketplace pesano di più il Consapevole (18%, contro il 15%) e l’Informato e attivo (14%, contro il 13%), mentre l’Acquirente digitale informato e con alto potere contrattuale/decisionale nell’acquisto si ferma all’11%.

Più visite, carrelli più leggeri e meno fedeltà: come cambia l’acquirente italiano

Se sui marketplace prevale l’abitudine, nel largo consumo i comportamenti d’acquisto degli italiani si fanno sempre più frammentati. Secondo l’Osservatorio Netcomm “Trend dei comportamenti di acquisto omnicanale”, realizzato in collaborazione con Circana, nell’ultimo triennio cresce la frequenza delle visite ai punti vendita (+15,6%), mentre il numero di articoli per scontrino cala del 9%.

Le famiglie frequentano in media nove insegne diverse e la fedeltà media a un singolo negozio digitale scende al 9,6%. Su queste scelte pesa l’incertezza economica: due famiglie italiane su tre (66%) dichiarano di concentrarsi sui bisogni del presente e solo il 4% guarda al futuro con entusiasmo, contro l’11% della media europea.

Cambia anche il ruolo delle promozioni. Il profilo più diffuso tra gli acquirenti del largo consumo è il cacciatore di promozioni (26%), seguito dal ricercatore di sconti (23%), che si sposta tra discount e altri canali alla ricerca delle offerte migliori. Le promozioni tradizionali, però, perdono efficaci. Funzionano meglio gli sconti molto profondi e quelli legati ai programmi fedeltà, e cresce la domanda di personalizzazione: gli sconti personalizzati sono il servizio più richiesto al proprio punto vendita principale (44% degli italiani, contro il 42% della media europea).

L’Intelligenza artificiale entra già nelle scelte quotidiane. Nei consumi fuori casa, il 32,7% dei consumatori indica strumenti come ChatGpt, Gemini o Copilot tra i fattori che hanno influenzato l’ultimo acquisto: un peso ormai vicino a quello degli influencer (33,7%) e superiore alla pubblicità televisiva (27,7%).

Secondo l’Osservatorio, il percorso d’acquisto si avvia così verso una redistribuzione dei compiti tra persone e agenti di IA: gli agenti analizzano il mercato e confrontano le opzioni, mentre in prospettiva potranno completare l’acquisto e gestire il riacquisto in autonomia, con la persona chiamata a convalidare e approvare.

Come cambia il percorso d’acquisto tra incertezza economica e agenti AI

Le stime raccolte nel White Paper Netcomm AI & Agentic Commerce 2026 indicano che entro il 2030 tra il 20% e il 30% delle transazioni online potrebbe passare attraverso agenti di IA. Per brand e retailer la priorità diventa quindi rendere il catalogo leggibile dalle macchine, con dati strutturati su prezzo, disponibilità, consegna e reso.

Si tratta di un cambiamento che investe anche la visibilità di brand e retailer. Secondo i dati Comscore elaborati da Sensemakers e raccolti nel paper, il 40%degli adulti online in Italia usa stabilmente almeno uno strumento di IA, quota che sale al 49% tra i 18-34enni. Chatbot e sintesi generative trattengono l’utente nelle proprie interfacce: negli Stati Uniti, quando compare una sintesi dell’IA, solo l’8% degli utenti clicca un risultato tradizionale, contro il 15% in sua assenza (Pew Research Center).

La visibilità passa dalla posizione nei risultati di ricerca (Seo) alla presenza nelle risposte generate (Geo), dove la reputazione pesa sempre di più. Secondo lo studio Trustpilot–Seer Interactive, i brand con un profilo di recensioni attivo vengono citati dall’IA nel 75% dei casi, contro l’1% di quelli che ne sono privi.