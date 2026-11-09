Africa, si allunga l’ombra cinese: ora Pechino accelera su porti, logistica e compagnie

Le coste africane, con il loro affaccio sull’Oceano Indiano, sul Mar Rosso e sull’Atlantico, fanno gola ai capitali asiatici e del Golfo, complice anche la riduzione della tradizionale presenza occidentale. E vengono sempre più riconosciute come fulcro della competizione marittima globale del futuro, rappresentando sia nuovi scali di transito marittimo sia innovativi hub tecnologici integrati.

Per capire cosa è in gioco bisogna partire dai numeri. Oltre l’80% del commercio mondiale va per nave, ma il mare resta in mani altrui: a gennaio 2025 la flotta mondiale contava 112.500 navi per 2,44 miliardi di tonnellate, e oltre il 40% della capacità è controllato da Grecia, Cina e Giappone. Un dato che racconta quanto l’Africa sia marginale nel ruolo di armatore e spiega perché una compagnia nazionale, anche a maggioranza straniera, abbia un forte valore.

La marginalità non riguarda solo le navi, ma anche ciò che contengono. Secondo il Rapporto sul commercio e lo sviluppo 2026 dell’Unctad (Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo), l’Africa estrae la maggior parte del cobalto mondiale, ma trattiene meno dell’1% del valore nelle catene di approvvigionamento verdi. È il rischio, come per molti altri paesi del continente, di restare fornitori di materie prime senza valore aggiunto.

Gli investimenti stranieri possono attenuare il problema, ad esempio ampliando la capacità portuale. Ma maggioranze straniere sul territorio, rischio di debito e concentrazione su un solo partner sono variabili da non trascurare, soprattutto mentre gli aiuti pubblici allo sviluppo sono attesi in calo di quasi il 7% nel 2026 e quelli destinati all’Africa subsahariana e ai paesi meno sviluppati diminuiranno per il terzo anno di fila, rispettivamente dell’11,6% e del 10,9%, raggiungendo i livelli più bassi dall’inizio degli anni 2000. È in questo vuoto che si inseriscono i capitali del Golfo e della Cina. Due casi di queste ultime settimane mostrano come.

Il primo arriva dal Golfo ed è il China Africa Link, il nuovo servizio settimanale della multinazionale emiratina DP World, in partenza a fine novembre. Collegherà gli snodi di esportazione cinesi (Shanghai, Ningbo, Nansha), con tappe a Port Klang e Singapore, ai mercati dell’Africa orientale e meridionale, con scali a Dar es Salaam e Maputo. «Il nuovo China Africa Link dimostra come stiamo concretizzando il nostro approccio ai corridoi commerciali interconnessi. Rafforzando la connettività marittima tra Cina e Africa, stiamo aprendo maggiori opportunità per le imprese e creando reti di trasporto più intelligenti e flessibili che contribuiscono a mantenere costante il flusso delle merci», afferma il direttore operativo dei servizi marittimi Ganesh Raj. Non è un caso isolato, ma si inserisce in un progetto più ampio di investimenti sul continente: a Maputo è in corso un ampliamento da 165 milioni di dollari del terminal container, pensato per raddoppiarne la capacità, mentre a Dar es Salaam è in atto una modernizzazione del porto da oltre 500 milioni.

Il secondo caso arriva dalla costa atlantica e ha un volto diverso: non un grande operatore portuale, ma un socio cinese dentro una compagnia di Stato. A Freetown, a metà ottobre, il presidente della Sierra Leone Julius Maada Bio ha inaugurato la Sierra Leone Ocean Shipping Company, SLOSCO che, grazie a una nuova flotta di cinquanta navi e alla rotta diretta verso il porto cinese di Taizhou, trasporterà prodotti petroliferi, beni agricoli e minerali. Con l’obiettivo di trattenere nel Paese più valore e, per quanto possibile, ridurre la dipendenza da armatori stranieri. In questa novità si nasconde però il paradosso: il 70% della società è detenuto dal gruppo cinese Zhejiang Xiehai e quindi solo il 30% è dell’agenzia nazionale per la navigazione. In Slosco quindi il socio straniero pesa più del doppio di quello locale. E c’è un precedente in Sierra Leone da non dimenticare: secondo il Loadstar, il Paese aveva già visto due ambiziosi progetti infrastrutturali sostenuti dalla Cina finiti abbandonati o arenati. Cambia quindi sì il modello di finanziamento, ma le domande rimangono quelle di prima.

Un rischio che fa scattare l’allarme quando si somma alle crescenti pressioni che gravano sul settore marittimo globale oggi e che costringono a deviazioni di rotta, scali portuali saltati e viaggi più lunghi.

Sono due strade diverse verso lo stesso obiettivo, un posto sulle rotte africane. Da una parte il modello del Golfo: terminal in concessione e reti globali. Dall’altra quello cinese: legami industriali, accesso alle materie prime e flotte proprie. Ma a Maputo come a Freetown la domanda è la stessa: quando il porto è africano ma le navi, il capitale o la rotta non lo sono, a chi resta il valore?