Il Pil vale 331 miliardi di dollari: l’Algeria resta la prima economia del Maghreb

il Pil nominale dell’Algeria sfiora i 331,9 miliardi di dollari. Il dato conferma il Paese come principale economia del Maghreb e quarto pilastro del continente africano, dietro a Sudafrica (circa 480 miliardi), Egitto (430 miliardi) e Nigeria (377 miliardi). Secondo le proiezioni del World Economic Outlook di ottobre 2026 del Fondo Monetario Internazionale,Il dato conferma il Paese come principale economia del Maghreb e quarto pilastro del continente africano, dietro a Sudafrica (circa 480 miliardi), Egitto (430 miliardi) e Nigeria (377 miliardi).

Il divario con le economie vicine resta netto: il Marocco si attesta tra i 194 e i 196 miliardi di dollari, mentre Tunisia e Libia rimangono a grande distanza. Il Pil nominale dell’Algeria supera infatti la somma di quello tunisino e libico, garantendo ad Algeri un netto margine sul confine occidentale. Il Pil pro capite nominale è stimato intorno ai 6.900 dollari, valore che in termini di parità di potere d’acquisto (PPP) sale a 19.700 dollari pro capite, per un Pil totale in PPP pari a circa 947 miliardi di dollari.

Per il 2026 il FMI stima una crescita reale del 3,8% (dopo il 3,9% del 2025), trainata sia dall’estrazione di idrocarburi sia dai comparti non energetici, questi ultimi sostenuti dagli investimenti pubblici e da una progressiva diversificazione. Punto di forza del bilancio resta il debito estero lordo, estremamente ridotto (sotto l’1% del PIL): un indicatore di forte solidità verso l’esterno raro nel contesto globale.

Queste stime consolidano i rialzi già previsti in primavera. L’espansione del Pil nominale in dinari appare sostenuta nel 2026, spinta anche da fattori valutari e dall’andamento dei prezzi. Nonostante i target delle autorità algerine puntino a raggiungere i 400 miliardi di dollari tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, le stime del Fondo mantengono un approccio più prudente.

Sebbene la dipendenza dagli idrocarburi rimanga marcata — coprono oltre il 90% dell’export e gran parte delle entrate fiscali —, gli sforzi nei settori dell’agricoltura, dell’industria di trasformazione e dei beni non energetici stanno offrendo un valido supporto alla crescita. Tuttavia, il Fmi evidenzia anche alcuni fattori di rischio: i deficit di bilancio elevati hanno eroso le riserve fiscali, imponendo la necessità di accelerare le riforme strutturali per stimolare l’iniziativa privata, migliorare il clima d’affari e riassorbire l’economia informale.

L’Algeria si conferma la prima forza economica del Maghreb e la quarta del continente. Se la crescita al 3,8% e il basso debito estero costituiscono solide basi, la sostenibilità nel lungo periodo dipenderà dalla capacità reale di affrancarsi dal settore energetico e di rendere il tessuto economico privato il vero motore dello sviluppo