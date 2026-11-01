La guerra in Medio Oriente pesa sui trasporti: i prezzi dei traghetti in salita del 5%

Energia, ma non solo. La guerra in Medio Oriente sta incidendo sul comparto dei trasporti e, a cascata, sui listini al dettaglio di una moltitudine di prodotti. A suonare l’allarme è Assoutenti, che ha analizzato gli ultimi dati Istat sull’inflazione per capire quali comparti risultino più penalizzati dalla crisi.

Il settore dei trasporti è tra i più colpiti. Schizzano i prezzi dei voli internazionali: +9,1%. Non se la passano meglio i servizi di consegna pacchi (+8%), i traghetti (+5,4%), gli autobus e pullman (+3%). “Non c’è settore che non stia risentendo degli effetti della guerra, e i listini al dettaglio crescono di mese in mese con conseguenze deleterie sulle famiglie – spiega il presidente dell’associazione Gabriele Melluso -. In molti casi come gli alimentari, l’energia e i trasporti si tratta di voci primarie a cui i consumatori non possono rinunciare, e in tali comparti i rincari stanno pesando come un macigno su redditi e capacità di spesa. L’Italia sta tornando velocemente ai valori della crisi del 2022, e ci aspettiamo che il governo agisca in fretta”.

Le ripercussioni si sentono anche sull’energia. Il gas, a ottobre, rincara del +56,8% sul mercato tutelato e +35,7% su quello libero rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’elettricità sale del +60% sul tutelato e +32 sul libero. Il gasolio da riscaldamento, invece, segna un +45 rispetto al 2025.