Atene, nuovo rifugio dei super-ricchi: tasse low-cost e Riviera in vendita

La notizia che Chris Rokos, uno dei maggiori contribuenti del Regno Unito (circa 330 milioni di sterline di tasse versate nell’ultimo anno), abbia deciso di trasferire la propria residenza fiscale da Londra ad Atene ha fatto scalpore. Non si tratta di un caso isolato: dopo anni di incentivi mirati, la Grecia sta diventando una delle mete preferite dai grandi patrimoni internazionali. Il Financial Times racconta come la capitale greca non si limiti più ad attrarre capitali, ma punti a radicare famiglie, imprese e intere comunità di individui ad alto patrimonio netto (high-net-worth individuals).

Tra il 2019 e il 2020, Atene ha messo a punto un pacchetto di misure fiscali tra i più competitivi d’Europa. Il regime per i non residenti (non-dom) consente a chi sposta la residenza fiscale nel Paese, a patto di non averla avuta in Grecia per sette degli otto anni precedenti, di versare un forfait annuale di 100.000 euro su tutti i redditi prodotti all’estero, indipendentemente dall’importo, per un massimo di 15 anni. Il requisito fondamentale è investire almeno 500.000 euro in immobili, imprese o titoli greci.

I pensionati stranieri possono invece optare per un’aliquota ‘piatta’ del 7% sui redditi esteri, mentre i lavoratori e gli imprenditori che si trasferiscono beneficiano di un’esenzione del 50% sui redditi da lavoro o d’impresa generati in territorio ellenico. Nell’estate del 2026, per i gestori di fondi di private equity e hedge fund che stabiliscono una presenza fisica effettiva (con una spesa operativa di almeno 3 milioni di euro l’anno), l’aliquota sul carried interest è stata ridotta dal 15% al 5%.

I numeri iniziano a farsi sentire. Secondo il ministero delle Finanze greco, le domande per il regime non-dom sono circa 500 (quasi la metà proveniente da Paesi extra-UE). A queste si aggiungono quasi 1.500 richieste da parte di pensionati e circa 10.000 domande presentate da dirigenti, professionisti e imprenditori per accedere alle altre agevolazioni. La Rokos Capital Management ha intenzione di aprire un ufficio ad Atene, e Millennium Management è in trattative per fare altrettanto. Non si parla più soltanto di seconde case o di visti d’oro (Golden Visa, con la soglia d’accesso innalzata fino a 800.000 euro nelle zone più richieste): molti arrivano con l’obiettivo di stabilirsi in via definitiva e trasferire le proprie attività.

L’effetto più evidente si registra sulla costa meridionale, la cosiddetta Riviera ateniese: Glyfada, Voula, Vouliagmeni e Vari. Qui i prezzi degli immobili di lusso toccano i 15-20 mila euro al metro quadro, arrivando a sfiorare i 30 mila nei progetti più esclusivi. Dal 2017 si contano oltre 4.000 compravendite residenziali in queste aree, di cui circa 1.200 concentrate tra gennaio 2024 e settembre 2026. Il grande progetto di Ellinikon – la trasformazione dell’ex aeroporto in una smart city multimiliardaria dotata di torri, marina, scuole e uffici – rappresenta il simbolo di questa nuova Atene, alimentata da una crescente quota di acquirenti internazionali (britannici, americani, tedeschi, svizzeri e mediorientali).

Quali sono le conseguenze per tutti gli altri? Se da un lato i vantaggi per le casse dello Stato e per il mercato immobiliare di fascia alta sono evidenti, dall’altro la pressione sui prezzi rischia di estromettere i residenti tradizionali e di trasformare i quartieri storici in enclavi per chi può permettersi cifre paragonabili a quelle di Dubai o Saint-Tropez. Atene sta tentando di invertire la fuga di cervelli causata dalla crisi del debito e di costruire un polo finanziario dinamico, ma il pericolo è la nascita di una città a due velocità: una Riviera dorata per pochi eletti e un tessuto urbano circostante sottoposto a una forte pressione abitativa ed economica.

La scommessa della Grecia è che i nuovi arrivati non si limitino a essere “turisti fiscali”, ma mettano radici profonde nel Paese. Se la strategia avrà successo, Atene potrà affermarsi come uno dei principali hub europei della ricchezza; in caso contrario, rischierà di ridursi all’ennesima destinazione di lusso a termine.