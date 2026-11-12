Blue economy, Genova capitale con il Best: come partecipare

Genova – Per quattro giorni Genova diventa la capitale della blue economy. I protagonisti dello shipping globale, della cantieristica, della portualità, della finanza e dell’energia si danno appuntamento nel capoluogo ligure per discutere il futuro di un’industria fondamentale per l’economia mondiale e che ora si trova ad affrontare le sfide delle tensioni geopolitiche, della transizione energetica e dei nuovi equilibri commerciali.

Dal 16 al 19 novembre il Waterfront di Levante, nel padiglione Blu della Fiera di Genova, ospiterà la prima edizione del Best – The Blue Economy Summit & Trade Show, appuntamento biennale organizzato da Blue Media, società editrice del Secolo XIX e dell’hub di informazione Blueconomy.com che punta a fare di Genova una sede stabile del confronto internazionale sull’economia del mare. Quasi trecento i relatori in arrivo da tutto il mondo. A questo indirizzo il modulo per registrarsi gratuitamente.

L’inaugurazione è fissata per lunedì prossimo alle 18, al Padiglione Jean Nouvel. Ad aprire i lavori sarà Pierfrancesco Vago, presidente di Blue Media e Executive Chairman di Msc Crociere, insieme ai presidenti delle due principali associazioni armatoriali italiane, Stefano Messina per Assarmatori e Mario Zanetti per Confitarma. Sul palco per il calcio d’inizio anche Antonio Gozzi, vicepresidente di Confindustria, Simone Demarchi, amministratore delegato di Axpo Italia, e Ugo Salerno, presidente esecutivo di Rina.

Previsti gli interventi delle istituzioni locali e dell’Autorità portuale. Al taglio del nastro parteciperanno Roberta Pinotti, presidente della Fondazione Polo nazionale della dimensione subacquea, e Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica. A condurre sarà Andrea Castanini, direttore del Secolo XIX. Nei giorni successivi il programma si svilupperà su quattro sale, affiancate da un’area espositiva dedicata alle imprese.

Al centro dei lavori la riforma dei porti con il vice ministro Edoardo Rixi, la sicurezza delle rotte commerciali, la competizione tra sistemi portuali, il futuro dei combustibili navali e gli investimenti infrastrutturali, con un occhio particolare a quella cantieristica. Martedì il confronto sarà dedicato al commercio internazionale e all’energia. Tra i protagonisti Soren Toft, ad di Msc, che interverrà sul ruolo del Mediterraneo negli equilibri dello shipping mondiale.

Spazio anche agli effetti del cambiamento climatico sulle infrastrutture e alle nuove regole che stanno modificando il mercato dell’energia. Mercoledì sarà la volta della cantieristica, con l’ad di Fincantieri, Pierroberto Folgiero. In programma anche un dibattito sulle infrastrutture portuali con i principali operatori terminalistici, tra cui il numero uno di Til, Ammar Kanaan, e i vertici di Psa e Contship.

Giovedì il Forum Blue Media concentrerà l’attenzione sulla riforma dei porti italiani, con il coinvolgimento delle Autorità di sistema portuale e delle associazioni del settore. Al centro del confronto il futuro della governance, gli investimenti e il rapporto tra porti e sistema logistico nazionale. Spazio anche a un’intervista pubblica a Luca Cordero di Montezemolo. Accanto agli incontri, l’area espositiva consentirà alle imprese di presentare tecnologie, servizi e progetti legati all’economia del mare, con occasioni di confronto tra operatori industriali, investitori e rappresentanti delle istituzioni. —