Quattro pianeti Terra. Ciascuno più rosso del precedente. La rappresentazione scelta da Gianmaria Sannino, responsabile della divisione dedicata agli scenari climatici dell’ENEA, è forte. «Dipenderà tutto dalle scelte dell’umanità», avverte. Nel peggiore dei casi, quello simboleggiato dal mondo più scuro, la temperatura dei mari potrebbe scaldarsi di oltre 4 gradi, con conseguenze profonde sull’innalzamento delle acque.

Il messaggio che arriva dalla “Plenary Room” del Padiglione Blu, dove si è tenuta la conferenza “Climate Change in the Mediterranean and Its Effects on Infrastructure” è netto: la transizione energetica non basta. I porti devono attrezzarsi anche per affrontare gli effetti del cambiamento climatico. A indicare la direzione è stato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin: «Il settore marittimo ha un ruolo di primo piano nell’approvvigionamento energetico», ha sottolineato ricordando le opportunità legate allo sviluppo delle rinnovabili, all’elettrificazione delle banchine e all’impiego dei biocarburanti per il trasporto marittimo. Tra le prospettive, c’è anche l’eolico offshore: «È un settore sul quale stiamo lavorando per trovare il giusto equilibrio e garantire un adeguato sostegno».

Accanto alla riduzione delle emissioni, però, c’è un’altra urgenza: preparare le infrastrutture agli effetti di un clima sempre più instabile. Per Giovanni Coppini, del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), la ricetta all’aumento della frequenza di eventi estremi passa da due strumenti: sistemi di allerta multi-rischio e pianificazione delle opere basata su scenari scientifici.

La necessità di conoscere in anticipo le condizioni del mare riguarda direttamente anche la sicurezza della navigazione. «La finalità della meteorologia marina è navigare più sicuri», ha spiegato Gianfranco Meggiorin, fondatore e coordinatore operativo di Navimeteo. Oggi la sfida più complessa, ha aggiunto, «non è prevedere il vento sulle grandi rotte oceaniche, ma interpretare ciò che accade sotto costa e persino all’interno dei porti». Per questo motivo «le informazioni meteorologiche devono diventare strumenti di supporto alle decisioni di comandanti, equipaggi e centri operativi». E in parte lo sono già. La stessa Navimeteo ha sviluppato Nowcasting: «Un applicazione che invia avvisi a bordo ogni due minuti, permettendo a chi va per mare di reagire tempestivamente alle variazioni delle condizioni meteo-marine».

A delineare la portata del fenomeno è stato nuovamente Sannino. «L’innalzamento del livello del mare è legato principalmente a due processi: la fusione dei ghiacci, responsabile di circa il 60% dell’aumento, e l’espansione termina degli oceani, per il restante 40%. Il mare, infatti, continua a riscaldarsi e a crescere di volume anche per il calo accumulato negli anni precedenti». Da qui l’allarme di Enea: «Le proiezioni indicano che nei prossimi decenni il livello potrebbe salire ancora in misura significativa». Anche di 80 centimetri: più del doppio di quanto registrato dal 1700 a oggi. Perciò i porti devono fare qualcosa che non hanno fatto fino adesso: «Guardare al futuro, e non più al passato, per progettare le infrastrutture del domani». Tradotto: non basterà più reagire a un evento estremo, ma servirà prepararsi prima che accada.