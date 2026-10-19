La Colombia annuncia la creazione di un nuovo polo marittimo per i Caraibi

Il presidente de la Espriella: "Andremo a misurare, cartografare e pubblicare ciò che è nostro, con la precisione che esige il diritto internazionale"

epa13256581 Colombian President Abelardo de la Espriella speaks during a joint statement with Costa Rican President Laura Fernandez Delgado (not seen) in Barranquilla, Colombia, 22 September 2026. EPA/RICARDO MALDONADO ROZO

Ultimo aggiornamento 19 ottobre 2026 - 14:13

San Andrés, in Colombia, diventerà un centro marittimo e logistico per i Caraibi. L’intenzione è stata annunciata direttamente da Abelardo de la Espriella, presidente del Paese sudamericano.

Il capo di stato ha anticipato che il 30 novembre 2026 emanerà un atto per delimitare l’arcipelago di San Andrés, Providencia e Santa Catalina tramite coordinate ufficiali. “Il governo che presiedo – ha dichiarato –  firmerà ed emanerà il decreto delle linee di base dell’arcipelago e lo pubblicherà nelle carte nautiche ufficiali della Colombia“. Per il presidente de la Espriella, si tratta di un “atto di sovranità”. E il motivo è netto: “Andremo a misurare, cartografare e pubblicare ciò che è nostro, con la precisione che esige il diritto internazionale”. 

Non è tutto. De la Espriella ha illustrato anche la trasformazione di San Andrés. La strategia prevede di attrarre l’attività navale, snellire la burocrazia per la registrazione delle imbarcazioni, stimolare gli investimenti e creare occupazione, migliorando le infrastrutture portuali. Tutte le misure vedranno la partecipazione diretta della comunità originaria locale e daranno priorità alla pesca artigianale e alla tutela ambientale della riserva marina. 

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