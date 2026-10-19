Cosco continua a investire nelle navi per il trasporto di cereali

La Cina ha cominciato a investire pesantemente nella flotta di portarinfuse per il trasporto di cereali, in particolare con la compagnia di Stato Cosco Shipping Bulk. L’ultimo recentissimo ordine riguarda sedici navi da 87.000 tonnellate di portata, naturalmente presso un cantiere nazionale cinese. Una scelta che garantisce la sicurezza degli approvvigionamenti, in un periodo di grandi conflitti internazionali, ma anche una mossa che ha un valore commerciale.

«Ha molto senso investire in questo settore», afferma a Il Secolo XIX-Blueconomy.com Alessandro Santi, past president di Federagenti e attuale Ceo dell’operatore di servizi logistici Smc. «Il mercato del trasporto di cereali – spiega l’agente marittimo – pur subendo sbalzi di prezzo, è più regolare di altri settori che oggi hanno andamenti “isterici”, come quelli dei prodotti energetici e siderurgici. Subisce meno le variazioni strutturali. I consumi fanno da driver e la popolazione globale è in crescita, al di là degli alti e bassi demografici di singole aree del mondo».

A cambiare tuttavia è il contesto: «Quello che sta succedendo nel mondo ha chiuso gli assi Mediterraneo-Ucraina, Mediterraneo-Russia e verso la Cina, sostituiti da viaggi più lunghi con navi più grandi». Questa, fra l’altro, è una «smentita del racconto che lo shipping si stesse regionalizzando, che secondo me è falso. Se non puoi prendere il grano in Ucraina, vai in Brasile o negli Stati Uniti. Se prima si facevano carichi da 20mila tonnellate dal Mar Nero, adesso si fanno imbarchi da oltre 40mila tonnellate da Sud e Nord America».

Questo slittamento verso il gigantismo è evidente dagli ultimi ordini che hanno riguardato Cosco. L’ultimo, presso il cantiere Fujian Shipbuilding, riguarda appunto 16 navi da 87.000 tonnellate, per un valore stimato di 800 milioni di dollari.

L’operazione coinvolge tre società di leasing: 11 navi saranno realizzate in collaborazione con ICBC Financial Leasing, tre con Zhejiang Zheyin Financial Leasing e due con Yongying Financial Leasing. La suddivisione consente di finanziare la costruzione delle unità attraverso soggetti specializzati, separando in parte la proprietà degli asset dalla loro gestione commerciale.

Ma il programma di espansione era già consistente. Nel giugno 2025 Cosco Shipping Bulk aveva concordato con Fujian Shipbuilding la costruzione di 15 navi da 80.000 tonnellate di portata lorda, con un’opzione per altre 15. Il valore indicativo era di circa 360 milioni di yuan, pari a circa 50 milioni di dollari, per ogni unità. Le consegne sono previste tra il 2027 e il 2028.

Con il nuovo contratto, Cosco Shipping Bulk ha quindi ordini per oltre 30 navi multipurpose per cereali presso Fujian Shipbuilding, secondo i dati pubblicati dal gruppo cantieristico. Le unità sono progettate per trasportare carichi agricoli sfusi, ma la categoria multipurpose consente di impiegarle anche per altre tipologie di merci compatibili con la loro configurazione.

A luglio 2026 Cosco Shipping Development, la società del gruppo attiva nel finanziamento e nel leasing di navi, aveva inoltre annunciato ordini per 24 unità per un valore complessivo di 8,66 miliardi di yuan, equivalenti a circa 1,27 miliardi di dollari. Il programma comprendeva 20 navi multipurpose per cereali da 87.000 tonnellate e quattro grandi portarinfuse da 210.000 tonnellate. Le consegne sono previste tra il 2029 e la fine del 2030. «La Cina – nota Santi – dipende dagli Stati Uniti per la fornitura di soia, puntano a avere il controllo almeno sul trasporto».

Ma la situazione sta cambiando profondamente anche in Italia e in Europa e non soltanto per la guerra in Ucraina. Negli ultimi due anni porti specializzati in rinfuse agricole come Ravenna e Venezia hanno visto forti incrementi in questa tipologia di merce, nonostante che l’Italia non abbia un andamento demografico che porti a aumentare i consumi. Che cosa sta succedendo? La situazione in questo caso è complessa e intervengono diversi fattori.

«In Italia – afferma l’operatore – abbiamo tre fenomeni. La domanda interna è costante, ma in compenso c’è un aumento dell’export di prodotti come ad esempio pasta o prosciutto, che richiedono farine e anche proteine vegetali per gli allevamenti. Con la siccità in Europa ci sono sempre meno imprese che vogliono produrre, perché i raccolti sono di quantità e qualità inferiori. Si produce in Ungheria o in Polonia, dove però aumenta anche il consumo. Perciò devi andare a rifornirti in Australia, Stati Uniti, Brasile o Argentina. Questo perché non arriva più prodotto dal Mar Nero. L’accordo win-win che era stato mediato dalla Turchia è finito. Per le sue strategie nel conflitto in corso, la Russia ha chiuso la rotta bombardando le navi».

Di conseguenza, se sulle grandi rotte oceaniche la Cina sta immettendo navi da oltre 80mila tonnellate, anche in Mediterraneo arrivano navi di dimensioni maggiori, 40-50mila tonnellate, che prima collegavano il Sud America con l’Asia e adesso arrivano in Europa.

A tutto questo si sono aggiunte le politiche ondivaghe dell’amministrazione Trump su dazi e commerci che però, paradossalmente, non sembrano aver colpito quello che avrebbe dovuto essere l’obiettivo principale, ossia proprio la Cina. «Sulle tariffe per la soia Trump ha avuto difficoltà coi farmer americani e ha fatto marcia indietro».