“Emissioni, manovre e consumi. Così lo spazio aiuta gli armatori”

Ancona – Ci sono infrastrutture che non vediamo, ma dalle quali dipendono le comunicazioni, la sicurezza e il funzionamento di intere economie. Alcune orbitano sopra le nostre teste, altre attraversano i fondali. Tra queste due dimensioni, apparentemente lontane, si apre uno spazio industriale e strategico nel quale ricerca, tecnologia e interessi nazionali sono sempre più chiamati a confrontarsi.

Satelliti e cavi sottomarini, sistemi di osservazione e robotica autonoma, comunicazioni e sensoristica appartengono a filiere differenti. Insieme possono contribuire a conoscere ambienti complessi, proteggere infrastrutture essenziali e fornire informazioni utili alle decisioni. È anche dalla capacità di sviluppare e governare tecnologie sovrane che passa l’autonomia strategica di un Paese: la sovranità tecnologica diventa così una questione industriale, oltre che di sicurezza.

L’incontro tra space economy e blue economy si muove lungo questa direttrice. I dati e i sistemi satellitari possono sostenere la navigazione, il monitoraggio ambientale e la gestione delle infrastrutture marittime. Allo stesso tempo, le conoscenze maturate per operare in mare e sotto la superficie possono offrire spunti alla ricerca spaziale. È uno scambio nelle due direzioni — dallo spazio al mare e dal mare allo spazio — che invita imprese e ricercatori a guardare oltre i confini delle rispettive filiere.

La dimensione underwater rende concreta questa convergenza. Studiare i fondali, ispezionare gli impianti offshore e proteggere i cavi dai quali passa una parte essenziale della connettività internazionale richiede l’integrazione tra osservazione, sensori, sistemi autonomi ed elaborazione dei dati. Per l’Italia, che dispone di competenze nell’industria spaziale, nella cantieristica e nella ricerca marina, la sfida è trasformare questo patrimonio in applicazioni e servizi.

Il trasferimento tecnologico ha bisogno anche di persone capaci di attraversare discipline e linguaggi diversi. La formazione, insieme alla collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese, diventa parte della costruzione di una nuova filiera. È su questa frontiera che prende forma “Space and Blue”, il progetto con cui l’Agenzia spaziale italiana (Asi) punta a mettere in relazione ricerca, industria spaziale e filiera marittima.

Dalle applicazioni satellitari alla robotica subacquea, fino alla protezione delle infrastrutture critiche, il direttore generale dell’ASI, Luca Vincenzo Maria Salamone, indica le direttrici di un percorso che guarda al trasferimento tecnologico come strumento di competitività e alla collaborazione tra imprese e ricerca come condizione per trasformare le sperimentazioni in servizi e opportunità di mercato.

Direttore, con “Space and Blue” l’ASI ha avviato un percorso dedicato all’integrazione fra spazio e mare. Quali priorità industriali lo guidano e dove vede le maggiori opportunità per la competitività della filiera marittima italiana?

«Le tecnologie producono valore quando rispondono a esigenze operative concrete, si integrano nei sistemi esistenti e possono essere adottate su scala industriale. È da questa consapevolezza che nasce l’iniziativa “Space and Blue” dell’ASI: spazio e mare sono domini diversi, ma condividono sfide importanti, dalla capacità di osservare e monitorare ambienti complessi alla gestione dei dati, dalle comunicazioni alla navigazione, fino allo sviluppo di sistemi capaci di operare in condizioni estreme. Con l’iniziativa “Space and Blue” l’ASI intende favorire l’incontro tra competenze che si sono sviluppate in filiere differenti, creando opportunità di innovazione in ambiti quali il monitoraggio ambientale, la navigazione e la logistica, la gestione delle infrastrutture offshore, la robotica subacquea e la protezione dei cavi sottomarini. L’Italia parte da una posizione favorevole: dispone di competenze spaziali consolidate, di una solida tradizione nella cantieristica e nelle tecnologie marine, e di capacità nella sensoristica, nella robotica e nella ricerca scientifica. La maggiore opportunità competitiva risiede proprio nella capacità di integrare competenze e tecnologie, sviluppando prodotti e servizi innovativi, aprendo nuovi mercati e rafforzando la presenza internazionale delle imprese italiane. “Space and Blue” vuole contribuire a costruire una filiera trasversale, capace di valorizzare le eccellenze nazionali e generare nuove occasioni di crescita».

Per armatori, porti e operatori logistici, quali servizi basati su osservazione della Terra, navigazione e comunicazioni satellitari sono già disponibili e quali benefici possono offrire in termini di sicurezza ed efficienza operativa?

«In questo ambito non partiamo da una prospettiva esclusivamente futura: numerose applicazioni basate su tecnologie spaziali sono già state sviluppate e sperimentate, e alcune sono disponibili sul mercato. La sfida è renderle più facilmente utilizzabili e integrarle nei processi operativi del settore marittimo. L’osservazione della Terra fornisce informazioni sulle condizioni del mare e delle coste, supporta la sorveglianza del traffico navale, la sicurezza della navigazione e l’individuazione di anomalie ambientali. La navigazione satellitare consente di determinare la posizione delle navi, mentre le comunicazioni satellitari mantengono il collegamento con i centri operativi anche lontano dalle reti terrestri. Il valore aumenta integrando queste capacità con i dati di bordo e portuali. L’evento ESA Space-to-Sea Solutions, a cui anche ASI ha contribuito e che si è svolto a Napoli il 29 settembre scorso, ha offerto esempi concreti di questa direzione. Il progetto a guida italiana 5GMASS, per esempio, ha sperimentato soluzioni per assistere le manovre navali in prossimità dei porti, combinando 5G, navigazione satellitare e sensori. Il successivo progetto 5GMASS2 punta a sviluppare ulteriormente queste tecnologie nei porti di Livorno e Savona. I benefici possono essere misurati attraverso la riduzione dei tempi di attesa e di manovra, dei consumi e delle emissioni, oltre che attraverso il miglioramento della sicurezza e della puntualità. In questa direzione si inserisce anche lo Space for Ports Working Group promosso dall’ESA, per avvicinare le esigenze portuali alle soluzioni dell’industria spaziale e favorirne l’impiego operativo».

COSMO-SkyMed, PRISMA e IRIDE offrono capacità diverse di osservazione del mare e delle coste. Come possono tradursi in strumenti per contrastare inquinamento ed erosione, tutelare gli ecosistemi e sostenere pesca e acquacoltura? A che punto è il passaggio dai dati ai servizi utilizzabili dagli operatori?

«La prima considerazione è che non esiste un unico sistema satellitare in grado di rispondere a tutte le esigenze di monitoraggio del mare. COSMO-SkyMed, PRISMA e IRIDE offrono capacità complementari: il valore risiede proprio nell’integrare tecnologie diverse per rispondere a esigenze differenti. COSMO-SkyMed, grazie alla tecnologia radar ad apertura sintetica, acquisisce immagini anche di notte e con copertura nuvolosa, supportando la sorveglianza marittima, il monitoraggio delle coste e l’individuazione di possibili anomalie, come quelle associate a sversamenti di idrocarburi. PRISMA, con l’osservazione iperspettrale, permette invece di caratterizzare materiali e fenomeni ambientali. Nel Delta del Po, ad esempio, è stato utilizzato per studiare sedimenti e fitoplancton, informazioni utili per comprendere l’evoluzione degli ecosistemi acquatici e fenomeni come le fioriture algali, rilevanti anche per pesca e acquacoltura. Ma il dato, da solo, non basta: occorre trasformarlo in informazioni affidabili e tempestive, integrandolo con altre fonti per supportare le decisioni degli operatori. La nuova costellazione IRIDE, ad esempio, rafforza questa prospettiva. Dal 1° ottobre 2026, il suo Marketplace rende disponibili alla Pubblica Amministrazione i primi 18 servizi geospaziali e 110 prodotti, inclusi quelli per il monitoraggio delle acque costiere. La sfida è consolidare questo passaggio, sviluppando servizi continuativi, utilizzabili da amministrazioni e imprese per tutelare il mare e le coste. Tuttavia, in un prossimo futuro IRIDE fornirà dati e servizi geospaziali anche a beneficio del settore privato».

La dimensione underwater è una delle frontiere dell’integrazione fra spazio e mare. Quali sviluppi state promuovendo nell’incontro fra satelliti, sensori e robotica subacquea, e quali applicazioni possono nascere per la conoscenza dei fondali, il controllo degli impianti offshore e la protezione dei cavi sottomarini?

«La dimensione subacquea rappresenta una frontiera particolarmente interessante della convergenza tra spazio e mare: un ambiente ancora in gran parte inesplorato, in cui comunicazioni e posizionamento sono difficili e le operazioni possono essere costose e complesse. Per affrontarlo occorre integrare capacità diverse e, anche qui, complementari. I satelliti forniscono informazioni sul contesto marino e costiero, servizi di navigazione e collegamenti con i centri operativi; sensori e veicoli subacquei raccolgono dati nella colonna d’acqua e sui fondali; i robot autonomi effettuano rilievi e ispezioni, mentre i sistemi di elaborazione integrano i dati e aiutano a individuare anomalie. Questa integrazione può migliorare la conoscenza dei fondali, il monitoraggio degli impianti offshore e la pianificazione della manutenzione. Un ambito prioritario è quello della protezione dei cavi sottomarini, essenziali per la connettività internazionale e per il funzionamento delle economie contemporanee. Si aprono così opportunità industriali nella robotica autonoma, nei sensori, nell’elaborazione dei dati e nella cybersecurity. L’iniziativa “Space and Blue” mira proprio a favorire l’incontro tra competenze spaziali, marittime e subacquee, promuovendo lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni integrate».

Il progetto pilota ASI–MIMIT “Space and Blue” punta a coinvolgere anche startup e PMI innovative. A che punto è la sua attuazione e quali condizioni servono perché le sperimentazioni diventino soluzioni sul mercato, accessibili alle imprese dell’economia del mare?

«Il progetto pilota “Space and Blue” prova a tradurre una visione di integrazione tra domini in uno strumento concreto di politica industriale. La Convenzione tra ASI e MIMIT, firmata nel dicembre 2025, ha portato alla definizione di un bando multidisciplinare dedicato allo sviluppo, alla sperimentazione e alla prototipazione avanzata di tecnologie capaci di mettere in relazione il dominio spaziale e quello marittimo. Il bando affronta cinque aree: sensing e monitoraggio; robotica e intelligenza artificiale; energia e propulsione; comunicazioni quantistiche e cybersecurity; infrastrutture critiche. È stato concepito per favorire la collaborazione tra soggetti con competenze differenti e aprire opportunità anche a startup ad alta intensità tecnologica e PMI innovative. Quanto allo stato di attuazione, siamo in fase di finalizzazione dell’attività di valutazione tecnica. Per questo, il successo di “Space and Blue” non si misurerà soltanto nel numero di tecnologie sviluppate, ma nella capacità di generare collaborazioni durature, nuovi servizi e opportunità di mercato».