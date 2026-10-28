Venezuela, Eni rilancia la produzione di Junín-5 in Venezuela

Si chiama Junín-5 ed è un giacimento a olio pesante situato nella Faja dell’Orinoco, in Venezuela, nel quale Eni ha appena avviato le attività. Il piano prevede il ripristino di pozzi abbandonati e, soprattutto, un’intensa attività di perforazione. Per dare un’idea, solo la fase 1 porterà a una crescita di produzione importante per arrivare a toccare quota 200 mila bari al giorno entro il 2028.

Le operazioni sono partite a poche settimane di distanza da quando, il 2 settembre 2026, la presidente venezuelana Delcy Rodriguez e l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi hanno firmato il “Contrato de Participación Productiva de Hidrocarburos”. Lo sviluppo del campo è un elemento centrale per la crescita della presenza upstream di Eni in Venezuela e consentirà di “valorizzare l’ingente potenziale di una delle principali aree petrolifere del Paese attraverso il nuovo modello contrattuale”, spiegano dalla società.

In Venezuela, Eni è impegnata anche nello sviluppo di progetti di gas naturale. In particolare, opera attraverso la società “Cardon IV” – partecipata pariteticamente da Eni stessa (50%) e da Repsol (50%) – nella licenza Cardón IV: il più grande campo di gas offshore scoperto in America Latina. Non solo. Detiene, inoltre, una partecipazione nella società mista PetroSucre (PDVSA 74%, Eni 26%) che opera il campo a olio offshore di Corocoro, e una partecipazione in Supermetanol, società petrolchimica attiva nella produzione di metanolo.

Il colosso industriale è arrivato nel Paese sudamericano nel 1998. Qui detiene sei licenze minerarie, situate offshore nel Golfo del Venezuela e nel Golfo di Paria, e onshore nella regione dell’Orinoco. Nel 2025, la quota di produzione di idrocarburi di Eni nel Paese è stata pari a 64 mila boe/giorno, principalmente provenienti dal giacimento di gas Perla, che rappresenta circa il 35% del totale del gas consumato nel Paese.