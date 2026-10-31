L’export di Gnl attraverso Hormuz resta stabile: a ottobre sono passate 27 navi cisterna

Le esportazioni di gas naturale liquefatto attraverso lo Stretto di Hormuz ad ottobre sono rimaste vicine al livello più alto raggiunto dall’inizio della guerra in Medio Oriente. Anche se, comunque, sono rimaste inferiori di un terzo rispetto alla situazione pre-conflitto.

A scattare la fotografia sono stati Kpler e Bloomberg. Secondo un’analisi dei dati di tracciamento navale forniti, ventisette navi cisterna cariche di gas hanno attraversato lo Stretto in direzione Est. Si tratta all’incirca dello stesso numero registrato a settembre, il picco raggiunto durante il conflitto. Quasi tutti i transiti sono stati effettuati da navi che non trasmettevano la propria posizione, e il volume totale potrebbe essere anche superiore.

I flussi di Gnl sono rimasti stabili ad ottobre nonostante i persistenti attacchi alle navi a Hormuz, compreso un attacco a una nave da carico legata al Qatar all’inizio del mese. Le esportazioni non si sono riprese con la stessa rapidità delle spedizioni di petrolio che sono quasi tornate ai livelli prebellici.