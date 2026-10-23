Fallico: “Guerra in Iran, affari per gli Usa. E l’Arabia guadagna sul greggio”

Istanbul – Una città-ponte, che ha sempre avuto nella sua natura politica e geografica quella di mettere insieme, piuttosto che dividere. E centro nevralgico della Turchia, Paese che gioca un ruolo sempre più di primo piano sullo scenario tra Mediterraneo, Mar Nero e Medio Oriente.

Per questo Antonio Fallico, presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia, è tornato anche quest’anno a Istanbul a organizzare il Forum euroasiatico, pensato come spazio di dialogo economico tra i rappresentanti di 40 Paesi. «La Turchia – spiega Fallico – è una prefigurazione del mondo multipolare in fieri: non due o più poli di spessore paragonabile, ma una pluralità di poli di calibro differente, capaci di far valere i propri interessi».

In un contesto internazionale segnato da conflitti tariffari e commerciali sempre più aspri e dalla guerra in Iran e nel Golfo Persico, lo schema dei Paesi Brics (in principio Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) «coesiste», dice Fallico, con lo schema classico di un mondo mono o bipolare, entro cui i conflitti sono destinati a radicalizzarsi.

L’esempio della guerra Usa-Iran, spiega Fallico, è piuttosto lampante: «Dopo l’attacco del 28 febbraio – dice – gli obiettivi militari e politici degli Stati Uniti non sono stati raggiunti: l’Iran non è stato sconfitto e la resistenza supera ogni attesa». L’operazione è fallita anche su altri versanti? «Non è altrettanto sicuro. Le major petrolifere americane hanno registrato nel secondo trimestre un profitto di 45,8 miliardi di dollari, secondo Bloomberg. L’Arabia Saudita, secondo l’economista Robin Brooks, aumenterà le entrate di circa 60 miliardi, e i concorrenti del Golfo sono stati colpiti, perdendo l’immagine di luogo tranquillo e lucrativo. Dietro la facciata di tuoni e lampi si celano affari concreti».

In questo contesto, e senza entrare nel merito delle politiche interne, è un dato di fatto che sul piano degli affari esteri resiste meglio chi abbraccia la logica multipolare. Se quindi «l’Unione europea – ancorata allo schema mono-bipolare – dipende dagli Usa per le forniture di gas e petrolio e paga le forniture belliche americane all’Ucraina, risulta politicamente emarginata dai grandi dossier» i Brics portano «un modello senza precedenti».

«Sono Paesi – precisa Fallico – che non operano contro l’Occidente, ma senza l’Occidente. Un modello non gerarchico, volontario e consensuale, in cui coesistono Paesi con visioni divergenti, come India e Cina, Iran ed Emirati Arabi Uniti e, da poco anche Egitto ed Etiopia. Si può supporre – prosegue l’esperto – che l’appartenenza ai Brics abbia facilitato il lento avvicinamento tra India e Cina. Ed è una forza in più nei negoziati con gli Usa. Con la sola loro esistenza, i Brics sono un fattore stabilizzante e di difesa degli interessi del Sud Globale – conclude Fallico – in un mondo sempre più in preda all’arbitrio, con nuovi focolai e conflitti mai spenti come Sudan, Gaza, Libano, Ucraina».