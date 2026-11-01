Gasolio russo per gli Usa, la nave Agioi Fanendes non ha ancora trovato un porto

La Agioi Fanendes, petroliera maltese con il primo carico di diesel russo destinato agli Stati Uniti, non ha ancora trovato né un acquirente né un porto. A riportarlo è il think thank statunitense Atlantic Council. Dopo aver indicato New York come destinazione, il 28 ottobre era in navigazione al largo della Scozia, con il segnale AIS “for orders”, cioè senza un porto di scarico. Per questo motivo la nave potrebbe finire per dirigersi a Cuba, senza carburante da maggio.

Il carico, 40.000 tonnellate di gasolio imbarcate a Primorsk, nasce dall’accordo annunciato il 9 ottobre da Donald Trump con Vladimir Putin. L’obiettivo è frenare i prezzi alla pompa prima delle elezioni di medio termine, con il gasolio salito a una media di 6,352 dollari al gallone. Il Tesoro ha tradotto l’accordo nella General License 135, valida fino al 7 aprile 2027.

Per acquistare questo diesel, Washington dovrebbe anzitutto aggirare le proprie leggi. L’Ending Importation of Russian Oil Act del 2022 vieta l’importazione di energia russa e ne consente la revoca solo a condizioni legate alla fine della guerra in Ucraina, che non si sono verificate. La licenza del Tesoro è quindi in tensione con la legge e potrebbe essere impugnata. Il senatore democratico Richard Blumenthal ha intimato all’armatore greco di invertire la rotta, ricordando che solo il Congresso può rendere valida l’operazione. Le violazioni doganali, infatti, possono essere perseguite fino a cinque anni oltre l’arrivo del carico e possono comportare la confisca della nave.

Due delle altre navi in rotta, Talisman e Leruo, sono inoltre sanzionate. La Talisman, diretta verso Boston, non può attraccare nei porti americani in base al divieto sulle navi legate alla Russia. Una soluzione potrebbe essere trasferire il carico in mare su una nave non sanzionata. Il trasbordo, però, è considerato un segnale tipico di elusione delle sanzioni, come mostrano le operazioni al largo della Malesia con cui il petrolio iraniano raggiunge la Cina.

A queste difficoltà si somma la scarsa convenienza economica dell’operazione. Battendo bandiera maltese, la Agioi Fanendes può trasportare il carico solo se venduto entro il price cap europeo di 100 dollari al barile, che limita il guadagno di Mosca, mentre i divieti di Unione europea e Regno Unito sul diesel russo restringono il ricorso ad armatori e assicuratori europei. Per gli Stati Uniti, invece, le quantità in gioco sono troppo ridotte per incidere in modo significativo sui prezzi alla pompa. Il primo carico, circa 300.000 barili, equivale a circa il 7% del consumo giornaliero di diesel del Paese. Secondo i dati Kpler, le prime tre navi trasportano complessivamente 924.000 barili, a cui si aggiungerà una quarta petroliera di cui il vicepremier russo Alexander Novak ha annunciato la partenza.

I rischi legali, infine, restano a carico di banche e acquirenti: le banche statunitensi hanno pochi incentivi a processare i pagamenti, perché la licenza è temporanea e le operazioni autorizzate oggi potrebbero tradursi in responsabilità future. Intanto, l’amministrazione sta facendo pressione sulle aziende americane perché accettino il gasolio.