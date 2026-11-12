Germania, boom degli incentivi alle auto elettriche: budget 2027 più che raddoppiato, ma i fondi rischiano di finire in anticipo

La domanda di auto elettriche in Germania corre più velocemente delle risorse pubbliche messe a disposizione per sostenerla. Il successo della nuova prima all’acquisto costringe il governo a rivedere i conti: nel progetto di bilancio per il 2027 lo stanziamento annuale passerà da 803 milioni a 1,72 miliardi di euro, oltre il doppio rispetto alle previsioni iniziali. Una corsa alimentata anche dagli aiuti pubblici, mentre a ottobre le immatricolazioni di auto elettriche pure hanno raggiunto il 37% del mercato, con oltre 94.000 unità e una crescita del 79,5% su base annua.

La misura, reintrodotta nella primavera del 2026 dopo la brusca interruzione di fine 2023, prevede contributi variabili in base al reddito familiare e alla composizione del nucleo: da 3.000 a 6.000 euro per le auto elettriche a batteria, con importi inferiori per le ibride plug-in e i modelli dotati di range extender. Il sistema progressivo sta riscuotendo un’adesione superiore alle attese: sono soprattutto le famiglie con redditi più bassi a ricorrere agli incentivi e a ottenere i contributi maggiori. A inizio ottobre risultavano già approvate circa 100.000 domande, per oltre 430 milioni di euro complessivi, più di 200 milioni dei quali erogati nel solo mese precedente. Il contributo medio si aggira sui 4.400 euro per veicolo.

Dietro i numeri del successo si nasconde però un problema di sostenibilità. Il volume complessivo del programma resta compreso tra 2,7 e 3 miliardi di euro per il periodo 2026-2029 e non sarà aumentato. La revisione degli stanziamenti annuali non significa quindi un ampliamento delle risorse disponibili, ma una loro diversa distribuzione nel tempo. Con il ritmo attuale, il rischio è che i fondi si esauriscano ben prima della scadenza. In origine il ministero dell’Ambiente aveva stimato una copertura sufficiente per circa 800.000 veicoli. Ora la prospettiva di una chiusura anticipata è tutt’altro che remota. Lo stesso ministero ha annunciato che informerà «il prima possibile» i cittadini in caso di interruzione degli aiuti. La decisione finale sul bilancio 2027 spetta al Bundestag.

A spingere gli acquisti contribuiscono anche i prezzi dei carburanti, con benzina e diesel oltre 2,30 euro al litro, e un’offerta di modelli sempre più ampia. Tra i principali beneficiari figurano Tesla, con la Model Y in testa alla classifica dei singoli modelli incentivati, il gruppo Volkswagen e, in misura crescente, i costruttori cinesi. Anche questo dato apre una questione industriale: una parte delle risorse dei contribuenti tedeschi finisce per sostenere produttori stranieri, proprio mentre Berlino punta a rafforzare la propria industria automobilistica. Si registrano intanto allungamenti dei tempi di consegna per alcuni modelli e l’esaurimento anticipato dei fondi destinati alle wallbox nei condomini.

Il nodo più delicato riguarda però la dipendenza del mercato dai contributi pubblici. La Germania ha già sperimentato le conseguenze di un’interruzione improvvisa degli incentivi: nel 2024, dopo la fine delle precedenti sovvenzioni, le immatricolazioni elettriche subirono una pesante battuta d’arresto. Il timore è che si ripeta lo stesso copione, con una domanda gonfiata dagli aiuti e incapace di mantenere gli stessi livelli quando il sostegno viene meno. Alcuni osservatori parlano di un possibile «errore catastrofico»: impegnare risorse crescenti per accelerare gli acquisti senza costruire condizioni sufficienti perché il mercato possa reggersi sulle proprie gambe.

Il governo si trova così davanti a una contraddizione: più gli incentivi funzionano, più rapidamente consumano le risorse disponibili e alimentano aspettative che potrebbero essere disattese. Resta inoltre da capire quanto di questa spinta si traduca in un rafforzamento della filiera tedesca ed europea e quanto, invece, finisca per sostenere le vendite di concorrenti extraeuropei. Per ora il programma accelera le immatricolazioni. La sua capacità di creare un mercato stabile, meno dipendente dai soldi pubblici, resta tutta da dimostrare.