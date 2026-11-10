Hormuz, l’incubo energetico si allunga al 2027: petrolio a 105 dollari e gas europeo in volata

Le interruzioni del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz proseguiranno anche nel 2027, con effetti diversi sulle esportazioni energetiche dal Golfo Persico. I volumi di greggio in uscita rimarranno ben superiori ai minimi registrati lo scorso maggio, mentre i flussi di gas naturale liquefatto (Gnl) resteranno sotto i livelli prebellici.

È lo scenario su cui l’agenzia di rating S&P Global Ratings ha rivisto al rialzo le ipotesi sui prezzi di petrolio e gas nel rapporto pubblicato il 5 novembre. L’agenzia americana porta il Brent a 105 dollari al barile per il resto del 2026, dieci in più rispetto alla stima precedente, e a 85 dollari per il 2027, cinque in più. Per il gas europeo la revisione è ancora più marcata. Sul Ttf, il mercato virtuale olandese di riferimento per le quotazioni all’ingrosso, la stima passa da 20 a 25 dollari per milione di Btu negli ultimi mesi del 2026. Per il 2027 sale da 14 a 19 dollari, con un aumento del 36%. Negli Stati Uniti la revisione va nella direzione opposta. Per il 2027 il riferimento Henry Hub scende da 3,25 a 3 dollari per milione di Btu. I due mercati risentono di condizioni di approvvigionamento diverse. Gli Usa possono contare sulla propria produzione, mentre l’Europa dipende dalle importazioni, anche americane. Per attraversare l’Atlantico, il gas deve essere liquefatto, trasportato su una metaniera e rigassificato all’arrivo. Gli acquirenti europei sostengono questi costi aggiuntivi e devono competere con quelli asiatici per assicurarsi i carichi disponibili. La minore disponibilità di forniture dal Golfo intensifica questa concorrenza e contribuisce a sostenere le quotazioni europee.

Per il petrolio, invece, il graduale recupero delle esportazioni mediorientali dovrebbe favorire un calo rispetto alla fine del 2026. Anche il Wti, il greggio di riferimento statunitense, scenderebbe da 95 a 80 dollari al barile, pur restando cinque dollari sopra la precedente stima per il 2027. A frenare la discesa contribuirà la necessità di ricostituire le riserve. Dall’inizio della guerra, si legge nel rapporto, le scorte mondiali di greggio e prodotti petroliferi sono diminuite di 589 milioni di barili, con un prelievo medio di circa tre milioni al giorno. Quei volumi hanno compensato parte delle forniture venute meno, lasciando però meno margine per assorbire nuove interruzioni. Nel 2027 le scorte commerciali e strategiche dovrebbero stabilizzarsi e cominciare a risalire, con acquisti che potrebbero proseguire nel 2028 e aggiungersi alla domanda destinata ai consumi.

Sui tempi della ricostituzione peserà anche il costo del trasporto, soprattutto per gli importatori asiatici. Sulla rotta dal Golfo degli Stati Uniti all’Asia, a inizio ottobre il noleggio di una VLCC, una grande petroliera per il trasporto di greggio, ha raggiunto circa 40 dollari per barile trasportato, contro i 4-7 dollari prima della guerra. Il rincaro ha reso antieconomiche le riesportazioni di petrolio canadese dai porti del Golfo americano, scese a zero a settembre e ottobre. Il costo della consegna può quindi fermare le spedizioni anche quando il greggio è disponibile.

La Cina è un osservatorio decisivo per capire quanto rapidamente riprenderanno gli acquisti. Nel terzo trimestre del 2026 le sue importazioni di greggio via mare sono risalite a 8,8 milioni di barili al giorno, il 9% in più rispetto al trimestre precedente, come mostrano i dati dell’Energy Information Administration statunitense ripresi da S&P. Il recupero resta parziale rispetto ai circa 12 milioni di fine 2025. Per evitare un’ulteriore erosione delle riserve cinesi servirebbero fra 9 e 9,5 milioni di barili al giorno, si legge nel rapporto. Pechino si è dunque avvicinata alla soglia necessaria per stabilizzarle. Per tornare ad accumulare greggio dovrebbe aumentare ancora gli acquisti, mentre altri importatori cercheranno a loro volta di rifornire i depositi.

A questo fabbisogno si affiancherà la ripresa dei consumi di prodotti raffinati. Le stime riportate nello studio indicano una contrazione di due milioni di barili al giorno nel 2026, dovuta ai prezzi elevati, soprattutto del diesel, seguita da un recupero di 1,2 milioni nel 2027 e di altri 800 mila nel 2028. La maggiore disponibilità di petrolio dovrà quindi sostenere sia la ripresa dei consumi sia la ricostituzione delle riserve. Con scorte assottigliate e trasporti ancora costosi, il riequilibrio richiederà diversi trimestri e resterà vulnerabile a nuove interruzioni nel Golfo.