Il carbone ha una nuova mappa degli scambi

Nel 2026 il commercio marittimo di carbone crescerà appena dell’1 per cento, a 1,343 miliardi di tonnellate secondo Clarksons Research. Sotto questa cifra modesta, però, i flussi si stanno riorganizzando e ci sono vincitori e vinti, anche per le compagnie che trasportano materie prime sfuse.

Il caso più evidente è l’Indonesia, primo esportatore mondiale: le sue vendite dovrebbero calare del 6 per cento, a 496,9 milioni di tonnellate. Secondo Braemar, da gennaio a ottobre le esportazioni sono scese dell’8 per cento, con un -24 per cento per le navi più grandi, le capesize, -12 per le supramax e -4 per le panamax. Hanno pesato le procedure di esportazione e il basso livello dei fiumi. L’Australia, al contrario, dovrebbe crescere del 4 per cento, a 371,3 milioni.

In controtendenza c’è l’Africa meridionale: Sudafrica e Mozambico hanno esportato 64,92 milioni di tonnellate di carbone da energia, il massimo da dieci anni, di cui 27,26 milioni verso l’India. Su scala globale, però, il carbone da energia tracciato è sceso dell’1,5 per cento, a 801,1 milioni di tonnellate.

Proprio l’India è il paradosso dell’anno. Secondo Bimco le importazioni sono calate del 7 per cento nei primi dieci mesi, nonostante la produzione elettrica da carbone sia salita di circa il 9. Il carbone importato costa troppo, e Nuova Delhi ha puntato sulla produzione interna e sulle scorte, scese nelle centrali a 5,9 giorni di consumo contro i 14,7 di un anno fa. A farne le spese sono state soprattutto le supramax, con i carichi diretti in India calati del 16 per cento contro il 4 delle panamax. A ottobre i primi segnali di ripresa (+7 per cento), ma nel 2027 il recupero sarà limitato.

A reggere è il carbone metallurgico, usato per produrre acciaio: secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) i volumi via mare dovrebbero crescere di 16 milioni di tonnellate, grazie alla domanda di India e Indonesia. Quest’ultima è destinata a diventare il primo esportatore mondiale di coke, superando la Cina.

Cambia anche la posizione della Russia, che vende meno ai cinesi (-5,6 per cento tra gennaio e settembre) a causa di prezzi bassi e costi di trasporto elevati, e più agli indiani (+8,6 per cento nei primi otto mesi). Pechino, che da sola consuma oltre metà del carbone mondiale, intanto si affida alle scorte e alla ferrovia: secondo la Iea, il carbone da coke mongolo diretto in Cina potrebbe crescere di oltre il 50 per cento, a circa 91 milioni di tonnellate. Le importazioni marittime cinesi calano del 5 per cento, mentre il Giappone aumenta (+3). A sostenere la domanda in Europa e in Asia nordorientale è la crisi in Medio Oriente, che ha reso più scarso il gas naturale liquefatto. Sempre per la Iea la domanda mondiale di carbone toccherà un record di 8,94 miliardi di tonnellate (+1,2 per cento), ma già dal 2027, se le tensioni si allenteranno, tornerà a calare dello 0,4 per cento, con gli scambi via mare in contrazione guidata dalla Cina.