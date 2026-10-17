Il Fondo Monetario rivede al rialzo la crescita mondiale, ma avverte: la resilienza è al limite

L’economia globale continua a mostrare una sorprendente tenuta, ma i margini di manovra si stanno riducendo rapidamente e i rischi tendono ormai al ribasso. È questo il messaggio centrale del World Economic Outlook di ottobre 2026, pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale in occasione delle assemblee annuali con la Banca Mondiale. Il titolo scelto dagli economisti di Washington, «Resilience Under Strain, Urgent Choices», individua subito il nodo della questione: la capacità di ripresa c’è, ma è sotto pressione e impone scelte di politica economica non più rinviabili.

Secondo le nuove stime, il Pil mondiale crescerà del 3,1% nel 2026 – un decimo di punto in più rispetto alle previsioni di luglio – per poi salire al 3,4% nel 2027. Pur segnando un rallentamento rispetto al 3,5% del 2025, si tratta di un risultato migliore di quanto si temesse tre mesi fa. L’inflazione globale, tuttavia, è destinata a risalire al 4,7% quest’anno, spinta soprattutto dai rincari di energia e alimentari, prima di scendere al 4,1% nel 2027. Lo scenario base del FMI ipotizza che lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per l’export di greggio dal Golfo, possa riaprire entro marzo del prossimo anno, permettendo al mercato di tornare alla normalità entro ottobre 2027.

Dietro i dati generali emerge però una spaccatura sempre più evidente: la crescita non è più omogenea. Oggi appena 32 economie concentrano il 95% dell’espansione globale, contro le 54 di aprile. A correre sono soprattutto i Paesi meno esposti allo shock energetico del conflitto mediorientale e quelli integrati nella filiera dell’intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti dovrebbero crescere del 2,3% sia nel 2026 sia nel 2027, trainati da consumi privati, misure fiscali e investimenti tech. L’India si conferma la locomotiva globale con un ritmo del 7% su base annua, mentre Taiwan e Corea del Sud accelerano grazie alla forte domanda di semiconduttori. Al contrario, la Cina vede le proprie stime scendere al 4,5% quest’anno e al 4% nel 2027, frenata dal petrolio caro e da debolezze strutturali. L’Eurozona avanza a rilento (1,1% nel 2026 e 1,2% nel 2027), mentre il Medio Oriente e l’Asia centrale rischiano una contrazione dello 0,3% quest’anno (con cali a due cifre per diversi produttori del Golfo) prima di ripartire nel 2027.

Il boom di investimenti legati all’IA ha fornito una spinta alla domanda che ha aiutato l’economia mondiale a superare la prima metà dell’anno meglio del previsto, a dispetto di guerre e tensioni commerciali. Anche i mercati finanziari hanno tenuto, sostenuti dall’entusiasmo per le nuove tecnologie. Tuttavia, questa corsa anticipata agli investimenti – tra data center, chip e infrastrutture energetiche avviati prima ancora che si vedano i reali ritorni di produttività – sta alimentando le tensioni inflazionistiche e la fragilità finanziaria. Un eventuale ridimensionamento delle aspettative sull’IA rischierebbe così di innescare correzioni sui mercati e frenare la crescita.

I fattori che finora hanno permesso di assorbire gli shock (l’uso delle riserve strategiche, la diversificazione energetica e lo sforzo di adattamento delle imprese) si stanno esaurendo. Le scorte petrolifere mondiali calano al ritmo di circa 2,7 milioni di barili al giorno, mentre il debito pubblico continua a salire: nelle economie avanzate toccherà il 115% del Pil entro il 2031, e salirà all’84% nei Paesi emergenti e in via di sviluppo. Con costi di finanziamento in aumento, gli spazi di manovra dei governi si restringono sempre di più.

Di fronte a questo scenario, il Fondo invita i governi a ricostruire senza indugio i propri margini fiscali, a limitare gli aiuti contro il caro-vita a interventi temporanei e mirati, e a tutelare l’indipendenza delle banche centrali. La politica monetaria dovrà rimanere abbastanza restrittiva da riportare l’inflazione a target. Nel medio periodo, sarà decisivo rafforzare la sicurezza energetica, prepararsi all’impatto dell’IA e difendere il libero commercio. La resilienza finora ha retto, ma – conclude il FMI – il tempo delle decisioni è adesso.