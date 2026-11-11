Il greggio del Golfo torna all’80%, i prodotti raffinati restano fermi al 35%

Le esportazioni di greggio dal Medio Oriente hanno recuperato buona parte dei livelli precedenti alla guerra, mentre quelle di prodotti raffinati restano fortemente penalizzate. Secondo Fereidun Fesharaki, chairman emeritus di FGE NexantECA, le spedizioni di greggio, comprese quelle attraverso gli oleodotti, sono risalite all’80-85% dei volumi pre-conflitto. Quelle di prodotti raffinati, invece, si fermano al 35-40%.

La differenza ha una spiegazione precisa. I produttori del Golfo stanno privilegiando le esportazioni di greggio perché raffinerie e infrastrutture di lavorazione restano esposte agli attacchi dei droni. Xavier Tang, analista di Vortexa, ha spiegato che questa vulnerabilità spinge a concentrare i flussi sul petrolio non raffinato, più semplice da trasportare e meno dipendente da impianti fissi esposti ai bombardamenti. Lo stretto di Hormuz rimane un passaggio critico, nonostante i segnali diplomatici più incoraggianti delle ultime settimane.

Anche sul fronte del gas naturale liquefatto arrivano segnali di ripresa, ma il recupero procede a rilento. I caricamenti di Gnl dal Qatar hanno raggiunto 13-15 navi ogni dieci giorni a novembre, contro le 11 di ottobre. I volumi restano comunque circa la metà di quelli precedenti alla guerra. Le rilevazioni di Bloomberg, Kpler e Copernicus indicano che l’incremento delle partenze non si è ancora tradotto in un pieno ripristino dei traffici attraverso Hormuz. Il mese scorso una nave cisterna qatariota era stata attaccata, senza che questo provocasse un’interruzione delle esportazioni.

Per l’Europa, la ripresa delle forniture di Gnl dal Qatar arriva in una fase particolarmente delicata. Le riserve di gas sono ben al di sotto delle medie stagionali e le quotazioni restano elevate, intorno agli 82 euro per megawattora, dopo aver superato i 100 euro nei momenti di maggiore tensione. La stagione degli stoccaggi in vista dell’inverno è ormai alle spalle e i prelievi dalle riserve sono già in corso da settimane.

Doha, intanto, cerca di ridurre la propria dipendenza dalle rotte del Golfo attraverso accordi di fornitura a lungo termine. Ha firmato intese per acquistare fino a 7 milioni di tonnellate annue di Gnl americano da Cheniere e Woodside, con consegne previste a partire dal 2030-2031. Una sorta di assicurazione contro il rischio che Hormuz resti a lungo esposto a tensioni e interruzioni. Il conflitto di quest’anno ha infatti compromesso circa il 17% della capacità di esportazione qatariota, con una perdita stimata di 20 miliardi di dollari di ricavi annui. Il Qatar, tra i maggiori esportatori mondiali di Gnl, si trova così nella posizione inedita di dover acquistare gas dal mercato americano, uno dei suoi principali concorrenti.

Il quadro complessivo resta fragile. Le scorte mondiali di petrolio e prodotti raffinati si sono assottigliate sensibilmente nel corso dell’anno, mentre gli attacchi ucraini alle raffinerie russe continuano a comprimere l’offerta di diesel e altri distillati. Il greggio ha recuperato gran parte dei volumi grazie alle rotte alternative – gli oleodotti sauditi verso il Mar Rosso e quelli emiratini verso Fujairah – e ai convogli protetti. Prodotti raffinati e Gnl restano invece i segmenti più vulnerabili. La ripresa delle esportazioni è concreta, ma ancora lontana dal completamento. E i mercati energetici mondiali continuano a dipendere dalla sicurezza dello stretto di Hormuz, che resta tutt’altro che garantita.